*07:31JST 米国株式市場は上昇、貿易摩擦を警戒も減税期待が支える（2日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

JUN24

Ｏ 35850（ドル建て）

Ｈ 36580

Ｌ 34925

Ｃ 36085 大証比+325（イブニング比+1255）

Vol 6823



JUN24

Ｏ 35715（円建て）

Ｈ 36490

Ｌ 34815

Ｃ 35990 大証比+230（イブニング比+1160）

Vol 28988

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル148.36円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、KDDI<94

33>、セブン&アイ・HD＜3382＞、NTT＜9432＞、キヤノン＜7751＞、任天堂＜7974＞、日本た

ばこ産業＜2914＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 177.31 2.84 2631 -25

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.22 -0.09 1961 -2.5

8035 (TOELY) 東京エレク 69.88 1.61 20735 95

6758 (SONY.N) ソニー 24.84 -0.33 3685 -5

9432 (NTTYY) NTT 23.76 -0.35 141 -1.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.59 -0.23 2610 -5

6501 (HTHIY) 日立製作所 23.31 0.29 3458 -9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.85 1.11 45769 -331

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.12 -0.14 7454 -11

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.18 -0.02 4207 -19

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 92.19 -1.51 6839 -15

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.02 -0.06 3714 33

8031 (MITSY) 三井物産 375.53 -3.31 2786 -2

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.80 0.38 8011 -83

4568 (DSNKY) 第一三共 24.26 -0.95 3599 17

9433 (KDDIY) KDDI 15.48 -0.14 2297 -30

7974 (NTDOY) 任天堂 17.36 0.22 10302 -118

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.17 0.22 5811 -14

7267 (HMC.N) 本田技研工業 27.31 0.50 1351 -10

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.74 -0.14 4077 -43

6902 (DNZOY) デンソー 12.48 0.06 1852 -13

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.18 -0.42 6581 -4

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.16 -0.42 2843 -23.5

8411 (MFG.N) みずほFG 5.44 0.00 4035 24

6367 (DKILY) ダイキン工業 10.73 0.00 15919 -91

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.98 0.08 4445 -13

7741 (HOCPY) HOYA 110.27 0.02 16360 -100

6503 (MIELY) 三菱電機 36.73 0.61 2725 -16

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.96 0.18 2362 -18.5

7751 (CAJPY) キヤノン 31.28 0.06 4641 -54

6273 (SMCAY) SMC 18.05 0.11 53558 268

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1398 -117.5

6146 (DSCSY) ディスコ 20.40 0.20 30265 35

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.27 -0.13 2117 -27

8053 (SSUMY) 住友商事 22.73 -0.18 3372 -8

6702 (FJTSY) 富士通 19.76 -0.08 2932 -24.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 85.64 -0.16 12706 -94

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.90 -0.08 5905 -49

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1632 151

8002 (MARUY) 丸紅 159.96 -1.56 2373 0

6723 (RNECY) ルネサス 6.80 0.14 2018 -8

6954 (FANUY) ファナック 13.60 -0.07 4035 -33

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.10 0.07 3130 -22

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.90 -0.20 1330 -7.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.41 0.36 4363 -27

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.67 0.19 2869 -27.5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 0.02 2439 -10

6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.60 1.10 6468 25

4543 (TRUMY) テルモ 18.50 -0.10 2745 -1.5

8591 (IX.N) オリックス 20.98 0.15 3113 4

（時価総額上位50位、1ドル148.36円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1632 151 10.20

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.80 1009 29.2 2.98

9503 (KAEPY) 関西電力 5.91 1754 38 2.21

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.68 2030 27 1.35

8267 (AONNY) イオン 24.92 3697 37 1.01

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.83 1248 -154 -10.98

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5044 -427 -7.80

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1398 -117.5 -7.75

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.46 1552 -103 -6.22

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.87 1147 -24.5 -2.09



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42225.32 前日比：235.36

始値：41736.08 高値：42382.27 安値：41629.70

年初来高値：44882.13 年初来安値：40813.57

Ｎａｓｄａｑ

終値：17601.05 前日比：151.15

始値：17207.01 高値：17716.52 安値：17181.27

年初来高値：20056.25 年初来安値：17299.29

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5670.97 前日比：37.90

始値：5580.76 高値：5695.31 安値：5571.48

年初来高値：6144.15 年初来安値：5521.52

米30年国債 4.625％ 米10年国債 4.157％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は235.36ドル高の42225.32ドル、ナスダックは151.1

6ポイント高の17601.05で取引を終了した。

トランプ政権の相互関税発表を警戒した売りが続き、寄り付き後、大幅安。その

後、民間部門のADP雇用統計が予想を上回る伸びとなるなど、良好な経済指標を受け

て景気悪化懸念の後退に買戻しが強まった。関税率は最高水準が発表され、その後

の交渉次第で引き下げる計画を財務長官が明らかにしたほか、メキシコ大統領が報

復関税を発動しないと述べたため、警戒感が緩和。さらに、トランプ大統領が減税

を巡り上院と協議することが報じられると、買戻しが一段と加速し相場は上昇に転

じた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品や

小売りが上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は第1四半期の出荷台数が2022年の第2四半期

来で最低に落ち込んだが、最高経営責任者（CEO）のマスク氏が政府効率化省（DOG

E）から退く可能性が報じられ、上昇。レストラン食品配達サービスのドアダッシュ

（DASH）はピザチェーンのドミノピザ（DPZ）と戦略的提携で合意し、上昇。ドミノ

ピザ（DPZ）も上昇した。

配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）はWERIDEとの提携でドバイでの

自動運転サービス開始計画を発表し、上昇。ソーシャルメディアのフェイスブック

（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）研究責任者

の退社により、AIの取り組みが遅れるとの懸念に下落した。

トランプ大統領は相互関税で、対中34％、対EU20％、対日24％関税を導入すると発

表した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》