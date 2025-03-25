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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月23・24日分)
14:30 全国百貨店売上高(2月) 5.2％
14:30 東京地区百貨店売上高(2月) 5.5％
ビジュアル・プロセッシング・ジャパンが東証グロースに新規上場(公開価格:1430円)
＜海外＞
14:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(2月) -2.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 1.08％
18:00 独・IFO企業景況感指数(3月) 85.2
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(3月) 83.6
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
22:00 米・FHFA住宅価格指数(1月) 0.4％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(1月) 4.48％
23:00 米・新築住宅販売件数(2月) 68.0万戸 65.7万戸
23:00 米・消費者信頼感指数(3月) 94.0 98.3
中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.00％ 2.00％
中・博鰲(ボアオ)アジアフォーラム(28日まで)
米・ニューヨーク連銀総裁が会議で開会のあいさつ
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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