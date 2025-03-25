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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など

2025年3月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月23・24日分)
14:30　全国百貨店売上高(2月)　　5.2％
14:30　東京地区百貨店売上高(2月)　　5.5％


ビジュアル・プロセッシング・ジャパンが東証グロースに新規上場(公開価格:1430円)


＜海外＞
14:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(2月)　　-2.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　1.08％
18:00　独・IFO企業景況感指数(3月)　　85.2
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(3月)　　83.6
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
22:00　米・FHFA住宅価格指数(1月)　　0.4％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(1月)　　4.48％
23:00　米・新築住宅販売件数(2月)　68.0万戸　65.7万戸
23:00　米・消費者信頼感指数(3月)　94.0　98.3


中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.00％　2.00％

中・博鰲(ボアオ)アジアフォーラム(28日まで)

米・ニューヨーク連銀総裁が会議で開会のあいさつ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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