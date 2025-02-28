*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:30 消費者物価指数(東京都区部)(2月) 2.3％ 2.5％

08:50 鉱工業生産指数(1月) -0.2％

08:50 百貨店・スーパー売上高(1月) 2.9％

08:50 対外・対内証券投資(先週)



＜海外＞

16:00 トルコ・GDP(10-12月) 3.0％ 2.1％

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(2月) 6.2％

19:00 印・財政赤字(1月)

19:30 印・GDP(10-12月) 5.4％

20:30 印・外貨準備高(先週) 6382.61億ドル

21:00 南ア・貿易収支(1月) 155億ランド

22:00 独・消費者物価指数(2月) 2.4％ 2.3％

22:30 加・GDP(10-12月) 1.0％

22:30 米・個人所得(1月) 0.2％ 0.4％

22:30 米・個人消費支出(1月) 0.3％ 0.7％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(1月) 2.6％ 2.8％

22:30 米・卸売在庫(1月) -0.5％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月) 39.5



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》