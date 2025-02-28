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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2025年2月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　消費者物価指数(東京都区部)(2月)　2.3％　2.5％
08:50　鉱工業生産指数(1月)　　-0.2％
08:50　百貨店・スーパー売上高(1月)　　2.9％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
16:00　トルコ・GDP(10-12月)　3.0％　2.1％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(2月)　　6.2％
19:00　印・財政赤字(1月)
19:30　印・GDP(10-12月)　　5.4％
20:30　印・外貨準備高(先週)　　6382.61億ドル
21:00　南ア・貿易収支(1月)　　155億ランド
22:00　独・消費者物価指数(2月)　2.4％　2.3％
22:30　加・GDP(10-12月)　　1.0％
22:30　米・個人所得(1月)　0.2％　0.4％
22:30　米・個人消費支出(1月)　0.3％　0.7％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(1月)　2.6％　2.8％
22:30　米・卸売在庫(1月)　　-0.5％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月)　　39.5


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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