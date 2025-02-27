*08:41JST 2/27

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（19075.26、+48.88）

・SOX指数は上昇（4990.82、+101.94）

・VIX指数は低下（19.10、-0.33）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38142.37、-95.42）

・NYダウは下落（43433.12、-188.04）

・シカゴ日経225先物は下落（38055、-165）

・米原油先物は下落（68.62、-0.31）

・為替相場は円高・ドル安（149.00-10）

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10-12月期スイスGDP

・2月ユーロ圏消費者信頼感確定値

・2月ブラジルFGVインフレ率（IGP-M）

・1月ブラジル経常収支

・1月ブラジル海外直接投資

・1月ブラジル失業率

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨

・10-12月期カナダ経常収支

・10-12月期米国GDP改定値

・米国新規失業保険申請件数

・1月米国耐久財受注《ST》