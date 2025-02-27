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2/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 2/27
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（19075.26、+48.88）
・SOX指数は上昇（4990.82、+101.94）
・VIX指数は低下（19.10、-0.33）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38142.37、-95.42）
・NYダウは下落（43433.12、-188.04）
・シカゴ日経225先物は下落（38055、-165）
・米原油先物は下落（68.62、-0.31）
・為替相場は円高・ドル安（149.00-10）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10-12月期スイスGDP
・2月ユーロ圏消費者信頼感確定値
・2月ブラジルFGVインフレ率（IGP-M）
・1月ブラジル経常収支
・1月ブラジル海外直接投資
・1月ブラジル失業率
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨
・10-12月期カナダ経常収支
・10-12月期米国GDP改定値
・米国新規失業保険申請件数
・1月米国耐久財受注《ST》
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