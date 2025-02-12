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2/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 2/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38801.17、+14.15）
・NYダウは上昇（44593.65、+123.24）
・シカゴ日経225先物は上昇（39070、+310）
・米原油先物は上昇（73.32、+1.00）
・為替相場が円安・ドル高（152.50-60）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（19643.86、-70.41）
・SOX指数は下落（5079.97、-2.70）
・米長期金利は上昇
・VIX指数は上昇（16.02、+0.21）
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月マネーストック
・1月工作機械受注
・12月インド鉱工業生産
・1月インド消費者物価指数
・12月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・1月米国消費者物価コア指数
・1月米国財政収支
・住友鉱、ヤマハ発、ソフトバンクG、リクルートHD、楽天銀、東レ、ニトリHD、シ
マノなど決算発表
・1月インド輸出
・1月インド輸入
・1月インド貿易収支
・パウエル米国FRB議長が下院金融委員会で証言
・米国アトランタ連銀総裁が講演
・石油輸出国機構(OPEC)月報
・ロビンフッドなど決算発表《ST》
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