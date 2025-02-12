*08:38JST 2/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38801.17、+14.15）

・NYダウは上昇（44593.65、+123.24）

・シカゴ日経225先物は上昇（39070、+310）

・米原油先物は上昇（73.32、+1.00）

・為替相場が円安・ドル高（152.50-60）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（19643.86、-70.41）

・SOX指数は下落（5079.97、-2.70）

・米長期金利は上昇

・VIX指数は上昇（16.02、+0.21）

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月マネーストック

・1月工作機械受注

・12月インド鉱工業生産

・1月インド消費者物価指数

・12月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・1月米国消費者物価コア指数

・1月米国財政収支

・住友鉱、ヤマハ発、ソフトバンクG、リクルートHD、楽天銀、東レ、ニトリHD、シ

マノなど決算発表

・1月インド輸出

・1月インド輸入

・1月インド貿易収支

・パウエル米国FRB議長が下院金融委員会で証言

・米国アトランタ連銀総裁が講演

・石油輸出国機構(OPEC)月報

・ロビンフッドなど決算発表《ST》