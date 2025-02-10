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2/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 2/10
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（71.00、+0.39）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38787.02、-279.51）
・NYダウは下落（44303.40、-444.23）
・ナスダック総合指数は下落（19523.40、-268.59）
・シカゴ日経225先物は下落（38375、-465）
・為替相場は円高・ドル安（151.40-50）
・SOX指数は下落（5009.34、-83.25）
・米長期金利は上昇
・VIX指数は上昇（16.54、+1.04）
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月国際収支
・1月銀行貸出動向（含信金前年比）
・1月貸出動向 銀行計
・1月景気ウォッチャー調査 現状判断
・1月景気ウォッチャー調査 先行き判断
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）
・ブラジル週次景気動向調査
・1月ブラジル自動車販売台数
・1月米NY連銀インフレ期待
・ブラジル貿易収支
・明治HD、オリックス、ソフトバンク、資生堂、オムロン、大林組、フジクラ、エ
ムスリーなど決算発表
・1月中国資金調達総額
・1月中国マネーサプライ
・1月中国元建て新規貸出残高
・中国・米国に対する報復関税発動
・フランスAIサミット開幕
・マクドナルドなど決算発表《ST》
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