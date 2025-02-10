*08:50JST 2/10

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（71.00、+0.39）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38787.02、-279.51）

・NYダウは下落（44303.40、-444.23）

・ナスダック総合指数は下落（19523.40、-268.59）

・シカゴ日経225先物は下落（38375、-465）

・為替相場は円高・ドル安（151.40-50）

・SOX指数は下落（5009.34、-83.25）

・米長期金利は上昇

・VIX指数は上昇（16.54、+1.04）

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月国際収支

・1月銀行貸出動向（含信金前年比）

・1月貸出動向 銀行計

・1月景気ウォッチャー調査 現状判断

・1月景気ウォッチャー調査 先行き判断

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）

・ブラジル週次景気動向調査

・1月ブラジル自動車販売台数

・1月米NY連銀インフレ期待

・ブラジル貿易収支

・明治HD、オリックス、ソフトバンク、資生堂、オムロン、大林組、フジクラ、エ

ムスリーなど決算発表

・1月中国資金調達総額

・1月中国マネーサプライ

・1月中国元建て新規貸出残高

・中国・米国に対する報復関税発動

・フランスAIサミット開幕

・マクドナルドなど決算発表《ST》