*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米NY連銀インフレ期待、中資金調達総額など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(12月) 1兆3838億円 3兆3525億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(1月) 3.1％

08:50 貸出動向 銀行計(1月) 3.4％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(1月) 49.7 49.9

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(1月) 49.1 48.8



＜海外＞

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.02％

20:25 ブ・週次景気動向調査

23:00 ブ・自動車販売台数(1月) 257431台

25:00 米・NY連銀インフレ期待(1月) 3.0％

27:00 ブ・貿易収支(先週) -0.36億ドル



中・資金調達総額(1月、15日までに) 6兆5千億元 32兆2千558億元

中・マネーサプライ(1月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(1月、15日までに) 4兆5千300億元 18兆873億元

中・米国に対する報復関税発動

仏・AIサミット開幕(11日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》