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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米NY連銀インフレ期待、中資金調達総額など

2025年2月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米NY連銀インフレ期待、中資金調達総額など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(12月)　1兆3838億円　3兆3525億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(1月)　　3.1％
08:50　貸出動向 銀行計(1月)　　3.4％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(1月)　49.7　49.9
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(1月)　49.1　48.8


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.02％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　ブ・自動車販売台数(1月)　　257431台
25:00　米・NY連銀インフレ期待(1月)　　3.0％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　-0.36億ドル


中・資金調達総額(1月、15日までに)　6兆5千億元　32兆2千558億元

中・マネーサプライ(1月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(1月、15日までに)　4兆5千300億元　18兆873億元

中・米国に対する報復関税発動

仏・AIサミット開幕(11日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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