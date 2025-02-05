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2/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 2/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38798.37、+278.28）
・NYダウは上昇（44556.04、+134.13）
・ナスダック総合は上昇（19654.02、+262.06）
・シカゴ日経225先物は上昇（39110、+340）
・VIX指数は低下（17.21、-1.41）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（154.30-40）
・米原油先物は下落（72.70、-0.46）
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10-12月ニュージーランド失業率
・12月毎月勤労統計-現金給与総額
・12月実質賃金総額
・1月サービス業PMI
・1月総合PMI
・1月中国財新サービス業PMI
・1月中国財新総合PMI
・1月インドサービス業PMI確定値
・1月インド総合PMI確定値
・1月ユーロ圏サービス業PMI
・1月ユーロ圏総合PMI
・12月ユーロ圏生産者物価指数
・12月ブラジル鉱工業生産
・1月ブラジルサービス業PMI
・1月ブラジル総合PMI確定値
・1月米国ADP全米雇用報告
・12月米国貿易収支
・12月カナダ貿易収支
・1月米国ISM非製造業景況指数
・技術承継機構が東証グロースに新規上場
・米国シカゴ連銀総裁が講演
・米国リッチモンド連銀総裁が討論会に参加《ST》
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