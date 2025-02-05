*08:46JST 2/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38798.37、+278.28）

・NYダウは上昇（44556.04、+134.13）

・ナスダック総合は上昇（19654.02、+262.06）

・シカゴ日経225先物は上昇（39110、+340）

・VIX指数は低下（17.21、-1.41）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（154.30-40）

・米原油先物は下落（72.70、-0.46）

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10-12月ニュージーランド失業率

・12月毎月勤労統計-現金給与総額

・12月実質賃金総額

・1月サービス業PMI

・1月総合PMI

・1月中国財新サービス業PMI

・1月中国財新総合PMI

・1月インドサービス業PMI確定値

・1月インド総合PMI確定値

・1月ユーロ圏サービス業PMI

・1月ユーロ圏総合PMI

・12月ユーロ圏生産者物価指数

・12月ブラジル鉱工業生産

・1月ブラジルサービス業PMI

・1月ブラジル総合PMI確定値

・1月米国ADP全米雇用報告

・12月米国貿易収支

・12月カナダ貿易収支

・1月米国ISM非製造業景況指数

・技術承継機構が東証グロースに新規上場

・米国シカゴ連銀総裁が講演

・米国リッチモンド連銀総裁が討論会に参加《ST》