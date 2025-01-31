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1/31の強弱材料
*08:45JST 1/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39513.97、+99.19）
・NYダウは上昇（44882.13、+168.61）
・ナスダック総合指数は上昇（19681.75、+49.43）
・SOX指数は上昇（5030.53、+112.43）
・シカゴ日経225先物は上昇（39585、+165）
・米原油先物は上昇（72.73、+0.11）
・米長期金利は低下
・VIX指数は低下（15.84、-0.72）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（154.20-30）
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月東京CPI
・12月有効求人倍率
・12月失業率
・12月小売売上高
・12月百貨店・スーパー売上高
・12月鉱工業生産指数
・経団連労使フォーラム
・12月住宅着工件数
・1月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・12月欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
・12月インド財政赤字
・12月ブラジル基礎的財政収支
・12月ブラジル純債務対GDP比
・12月インドインフラ産業8業種
・インド外貨準備高
・12月南アフリカ貿易収支
・1月ドイツ消費者物価指数（CPI）
・12月米国個人所得
・12月米国個人消費支出
・12月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・1月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・デンソー、商船三井、第一三共、TDK、コマツ、コナミG、豊田通商、日立、スク
リン 、関西電、三井住友トラ、大和証G、ZOZO、りそなHD、東ガス、富士通、レー
ザーテク、豊田織、キーエンスなど決算発表
・10-12月米国雇用コスト指数
・シェブロン、エクソンモービル、ノバルティス、サムスン電子など決算発表《ST》
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