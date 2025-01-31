*08:45JST 1/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39513.97、+99.19）

・NYダウは上昇（44882.13、+168.61）

・ナスダック総合指数は上昇（19681.75、+49.43）

・SOX指数は上昇（5030.53、+112.43）

・シカゴ日経225先物は上昇（39585、+165）

・米原油先物は上昇（72.73、+0.11）

・米長期金利は低下

・VIX指数は低下（15.84、-0.72）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（154.20-30）

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月東京CPI

・12月有効求人倍率

・12月失業率

・12月小売売上高

・12月百貨店・スーパー売上高

・12月鉱工業生産指数

・経団連労使フォーラム

・12月住宅着工件数

・1月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・12月欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

・12月インド財政赤字

・12月ブラジル基礎的財政収支

・12月ブラジル純債務対GDP比

・12月インドインフラ産業8業種

・インド外貨準備高

・12月南アフリカ貿易収支

・1月ドイツ消費者物価指数（CPI）

・12月米国個人所得

・12月米国個人消費支出

・12月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・1月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・デンソー、商船三井、第一三共、TDK、コマツ、コナミG、豊田通商、日立、スク

リン 、関西電、三井住友トラ、大和証G、ZOZO、りそなHD、東ガス、富士通、レー

ザーテク、豊田織、キーエンスなど決算発表

・10-12月米国雇用コスト指数

・シェブロン、エクソンモービル、ノバルティス、サムスン電子など決算発表《ST》