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1/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:48JST 1/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39414.78、+397.91）
・SOX指数は上昇（4918.10、+11.07）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・米ラムリサーチが時間外で6％高
・アドバンテスト通期計画を上方修正
弱気材料
・NYダウは下落（44713.52、-136.83）
・ナスダック総合指数は下落（19632.32、-101.27）
・シカゴ日経225先物は下落（39270、-320）
・米原油先物は下落（72.62、-1.15）
・VIX指数は上昇（16.56、+0.15）
・1ドル＝155.20-30
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月NZ貿易収支
・対外・対内証券投資
・国債買い入れオペ
・氷見野日銀副総裁が講演
・10-12月期ドイツGDP速報値
・10-12月期ユーロ圏GDP速報値
・1月ユーロ圏景況感指数
・1月ユーロ圏消費者信頼感指数
・12月ユーロ圏失業率
・1月ブラジルFGVインフレIGPM
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・10-12月期米国GDP速報値
・米国新規失業保険申請件数
・12月米国中古住宅販売成約指数
・日本取引所、NEC、NRI、積水化学工業、キヤノン、武田、OLC、中外製薬、富士電
機、ヒューリックなど決算発表
・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・コムキャスト、マスターカード、ブラックストーン、アップル、ビザ、インテ
ル、ドイツ銀行、シェルなど決算発表《ST》
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