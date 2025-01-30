*08:48JST 1/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39414.78、+397.91）

・SOX指数は上昇（4918.10、+11.07）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・米ラムリサーチが時間外で6％高

・アドバンテスト通期計画を上方修正

弱気材料

・NYダウは下落（44713.52、-136.83）

・ナスダック総合指数は下落（19632.32、-101.27）

・シカゴ日経225先物は下落（39270、-320）

・米原油先物は下落（72.62、-1.15）

・VIX指数は上昇（16.56、+0.15）

・1ドル＝155.20-30

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月NZ貿易収支

・対外・対内証券投資

・国債買い入れオペ

・氷見野日銀副総裁が講演

・10-12月期ドイツGDP速報値

・10-12月期ユーロ圏GDP速報値

・1月ユーロ圏景況感指数

・1月ユーロ圏消費者信頼感指数

・12月ユーロ圏失業率

・1月ブラジルFGVインフレIGPM

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・10-12月期米国GDP速報値

・米国新規失業保険申請件数

・12月米国中古住宅販売成約指数

・日本取引所、NEC、NRI、積水化学工業、キヤノン、武田、OLC、中外製薬、富士電

機、ヒューリックなど決算発表

・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・コムキャスト、マスターカード、ブラックストーン、アップル、ビザ、インテ

ル、ドイツ銀行、シェルなど決算発表《ST》