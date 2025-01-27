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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
14:00 景気先行CI指数(11月) 107.0
14:00 景気一致指数(11月) 115.3
衆議院(衆院)本会議で代表質問
＜海外＞
10:30 中・工業利益(12月) -4.7％
10:30 中・製造業PMI(1月) 50.1 50.1
10:30 中・非製造業PMI(1月) 52.1 52.2
10:30 中・総合PMI(1月) 52.2
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.32％
18:00 独・IFO企業景況感指数(1月) 84.4 84.7
20:00 ブ・FGV消費者信頼感指数(1月) 92
20:25 ブ・週次景気動向調査
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(12月) 5.4％
20:30 ブ・ローン残高(12月) 1.2％
20:30 ブ・融資残高(12月) 6兆3150億レアル
24:00 米・新築住宅販売件数(12月) 67.0万戸 66.4万戸
27:00 ブ・貿易収支(先週) 13.56億ドル
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がブダペストで開催される会議で講演
欧・欧州連合(欧)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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