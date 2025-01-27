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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など

2025年1月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
14:00　景気先行CI指数(11月)　　107.0
14:00　景気一致指数(11月)　　115.3


衆議院(衆院)本会議で代表質問


＜海外＞
10:30　中・工業利益(12月)　　-4.7％
10:30　中・製造業PMI(1月)　50.1　50.1
10:30　中・非製造業PMI(1月)　52.1　52.2
10:30　中・総合PMI(1月)　　52.2
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.32％
18:00　独・IFO企業景況感指数(1月)　84.4　84.7
20:00　ブ・FGV消費者信頼感指数(1月)　　92
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(12月)　　5.4％
20:30　ブ・ローン残高(12月)　　1.2％
20:30　ブ・融資残高(12月)　　6兆3150億レアル
24:00　米・新築住宅販売件数(12月)　67.0万戸　66.4万戸
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　13.56億ドル


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がブダペストで開催される会議で講演

欧・欧州連合(欧)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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