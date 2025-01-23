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今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2025年1月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(12月)　-530億円　-1103億円
08:50　輸出(12月)　0.8％　3.8％
08:50　輸入(12月)　1.9％　-3.8％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　首都圏新築分譲マンション(12月)　　-18.7％
15:30　年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が年頭会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

月例経済報告(1月)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(10-12月)　1.6％　1.5％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(12月)　　3.89％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.18％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　47.50％
22:30　加・小売売上高(11月)　0.1％　0.6％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.7万件
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　-14.3　-14.5


米・トランプ氏がダボス会議でオンライン形式で演説


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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