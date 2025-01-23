関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(12月) -530億円 -1103億円
08:50 輸出(12月) 0.8％ 3.8％
08:50 輸入(12月) 1.9％ -3.8％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 首都圏新築分譲マンション(12月) -18.7％
15:30 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が年頭会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
月例経済報告(1月)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(10-12月) 1.6％ 1.5％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(12月) 3.89％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.18％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 47.50％
22:30 加・小売売上高(11月) 0.1％ 0.6％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.7万件
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -14.3 -14.5
米・トランプ氏がダボス会議でオンライン形式で演説
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク