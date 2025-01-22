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1/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 1/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44025.81、+537.98）
・ナスダック総合指数は上昇（19756.78、+126.58）
・日経平均は上昇（39027.98、+125.48）
・シカゴ日経225先物は上昇（39275、+315）
・米長期金利は低下
・VIX指数は低下（15.06、-0.75）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（75.83、-1.56）
・1ドル＝155.50-60
・トランプ大統領の関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10-12月NZ消費者物価指数
・車の技術展示会「オートモーティブワールド」が開幕(24日まで)
・国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3- 5年、残存5-10年、残存10-25年)
・12月南アフリカ消費者物価指数
・12月米景気先行指数
・ラガルド欧州中央銀行(ECB )総裁がダボス会議で講演
・北朝鮮最高人民会議(国会に相当)《ST》
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