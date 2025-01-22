*08:34JST 1/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44025.81、+537.98）

・ナスダック総合指数は上昇（19756.78、+126.58）

・日経平均は上昇（39027.98、+125.48）

・シカゴ日経225先物は上昇（39275、+315）

・米長期金利は低下

・VIX指数は低下（15.06、-0.75）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（75.83、-1.56）

・1ドル＝155.50-60

・トランプ大統領の関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10-12月NZ消費者物価指数

・車の技術展示会「オートモーティブワールド」が開幕(24日まで)

・国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3- 5年、残存5-10年、残存10-25年)

・12月南アフリカ消費者物価指数

・12月米景気先行指数

・ラガルド欧州中央銀行(ECB )総裁がダボス会議で講演

・北朝鮮最高人民会議(国会に相当)《ST》