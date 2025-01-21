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前日に動いた銘柄 part1 システムリサーチ、TAKARA＆COMPANY、第一三共など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 システムリサーチ、TAKARA＆COMPANY、第一三共など
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
ノーリツ＜5943＞ 1751 +101
自己株式取得などに関する株主提案に関する書面受領。
リード＜6982＞ 633 +58
発行済株式数の1.9％上限の自社株買いを発表。
GFA＜8783＞ 658 +100
トランプ次期大統領公式のミームコイン「$TRUMP」の購入開始。
アマテイ＜5952＞ 153 +13
株主優待制度を導入。
揚羽＜9330＞ 893 +150
上場1周年記念特別株主優待を実施。
AHCグループ＜7083＞ 1137 -219
営業利益が前期7.0倍に対し今期18.7％増予想と発表。
システムリサーチ＜3771＞ 1536 +195
今期の増配発表を好感。
TAKARA＆COMPANY＜7921＞ 3245 +347
ミリ・キャピタルの大量保有が明らかに。
第一三共＜4568＞ 4417 +336
米FDAの「ダトロウェイ」承認を好感。
ユニチカ＜3103＞ 145 +9
下値の堅さ意識されてリバウンドか。
フジHD＜4676＞ 1785.5 +95.0
買収思惑などもはやされるがテレビ局株高で買い戻し優勢。
IDOM＜7599＞ 1156 +65
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
gumi＜3903＞ 403 +25
暗号資産関連の一角として物色向かう展開にも。
TBSHD＜9401＞ 3770 +221
本日はテレビ株が総じて買い優勢の展開に。
日テレHD＜9404＞ 2673.5 +140.5
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
東邦チタニウム＜5727＞ 1077 +85
再編期待の台頭などを思惑視か。
日本板硝子＜5202＞ 370 +35
特に目立った材料もなくショートカバーが中心か。
ユーグレナ＜2931＞ 419 +26
先週末の長い下ひげで底打ち感も。
マネーフォワード＜3994＞ 4223 +241
決算受けて急落後のリバウンドが強まる。
イビデン＜4062＞ 4746 +273
米インテルの株高などを思惑材料視。
曙ブレーキ工業<7238> 108 +5
心理的な節目の100円接近で自律反発。
ソースネクスト<4344> 217 +9
11月に空けた窓埋め模索の動きにも。
ヨロズ<7294> 1030 -70
業績下方修正で一転営業赤字見通しに。
野村マイクロ・サイエンス<6254> 2507 -110
リバウンド一巡感からの手仕舞い売りが続く。
GMOインターネット<4784> 1132 -6
先週の急ピッチのリバウンドから戻り売りも優勢に。《CS》
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