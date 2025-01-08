*08:35JST 1/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（40083.30、+776.25）

・米原油先物は上昇（74.25、+0.69）

・1ドル＝158.00-10円

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42528.36、-178.20）

・ナスダック総合指数は下落（19489.68、-375.30）

・SOX指数は下落（5212.24、-97.90）

・シカゴ日経先物は下落（39735、-265）

・VIX指数は上昇（17.82、+1.78）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・石油製品価格（6日）

・消費者態度指数（12月）

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・赤沢経済財政再生相が会見

・豪消費者物価指数（11月）

・独製造業受注（11月）

・ユーロ圏生産者物価指数（11月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）

・ユーロ圏景況感指数（12月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル鉱工業生産（11月）

・米ADP全米雇用報告（12月）

・米消費者信用残高（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月17日-18日会合分）《ST》