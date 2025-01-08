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1/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 1/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（40083.30、+776.25）
・米原油先物は上昇（74.25、+0.69）
・1ドル＝158.00-10円
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42528.36、-178.20）
・ナスダック総合指数は下落（19489.68、-375.30）
・SOX指数は下落（5212.24、-97.90）
・シカゴ日経先物は下落（39735、-265）
・VIX指数は上昇（17.82、+1.78）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・石油製品価格（6日）
・消費者態度指数（12月）
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・赤沢経済財政再生相が会見
・豪消費者物価指数（11月）
・独製造業受注（11月）
・ユーロ圏生産者物価指数（11月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）
・ユーロ圏景況感指数（12月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル鉱工業生産（11月）
・米ADP全米雇用報告（12月）
・米消費者信用残高（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月17日-18日会合分）《ST》
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