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今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米ADP全米雇用報告など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
14:00 消費者態度指数(12月) 36.4
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
16:00 赤沢経済財政・再生相が会見
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(11月) 2.2％ 2.1％
16:00 独・製造業受注(11月) -1.5％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月) -3.2％
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -14.5
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(12月) 95.8
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
21:00 ブ・鉱工業生産(11月) -0.2％
22:15 米・ADP全米雇用報告(12月) 13.0万人 14.6万人
29:00 米・消費者信用残高(11月) 91.00億ドル 192.39億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月17日-18日会合分)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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