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今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米ADP全米雇用報告など

2025年1月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
14:00　消費者態度指数(12月)　　36.4
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
16:00　赤沢経済財政・再生相が会見


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(11月)　2.2％　2.1％
16:00　独・製造業受注(11月)　　-1.5％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月)　　-3.2％
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-14.5
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(12月)　　95.8
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
21:00　ブ・鉱工業生産(11月)　　-0.2％
22:15　米・ADP全米雇用報告(12月)　13.0万人　14.6万人
29:00　米・消費者信用残高(11月)　91.00億ドル　192.39億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月17日-18日会合分)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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