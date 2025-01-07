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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(12月) -0.3％
＜海外＞
16:30 スイス・消費者物価指数(12月) 0.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.76％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(12月) 1.17％
18:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
19:00 欧・ユーロ圏失業率(11月) 6.3％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月) 2.7％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月) 6.62％
22:30 加・貿易収支(11月) -9.2億加ドル
22:30 米・貿易収支(11月) -770億ドル -738億ドル
24:00 米・ISM非製造業景況指数(12月) 53.5 52.1
24:00 米・JOLT求人件数(11月) 770.0万件 774.4万件
中・外貨準備高(12月) 3兆2658億6千万ドル
米・テクノロジー見本市「CES 2025」(10日まで)
米・リッチモンド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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