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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など

2025年1月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(12月)　　-0.3％


＜海外＞
16:30　スイス・消費者物価指数(12月)　　0.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.76％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(12月)　　1.17％
18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　　6.3％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月)　　2.7％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月)　　6.62％
22:30　加・貿易収支(11月)　　-9.2億加ドル
22:30　米・貿易収支(11月)　-770億ドル　-738億ドル
24:00　米・ISM非製造業景況指数(12月)　53.5　52.1
24:00　米・JOLT求人件数(11月)　770.0万件　774.4万件


中・外貨準備高(12月)　　3兆2658億6千万ドル

米・テクノロジー見本市「CES 2025」(10日まで)

米・リッチモンド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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