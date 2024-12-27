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今日の注目スケジュール：失業率、鉱工業生産指数、中工業利益など

2024年12月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、鉱工業生産指数、中工業利益など
＜国内＞
08:30　東京CPI(12月)　2.9％　2.5％
08:30　失業率(11月)　2.5％　2.5％
08:30　有効求人倍率(11月)　1.25倍　1.25倍
08:50　小売売上高(11月)　1.7％　1.3％
08:50　百貨店・スーパー売上高(11月)　　-0.4％
08:50　鉱工業生産指数(11月)　-3.5％　2.8％
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18、19日分)


ビースタイルホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:2070円)


＜海外＞
10:30　中・工業利益(11月)　　-4.30％
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(12月)　1.07％　1.30％
20:30　印・外貨準備高(先週)
20:30　ブ・融資残高(11月)　　6兆2550億レアル
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(11月)　　5.5％
20:30　ブ・ローン残高(11月)　　0.7％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(12月)　0.45％　0.62％
21:00　ブ・全国失業率(11月)　6.1％　6.2％
22:30　米・卸売在庫(11月)　　0.2％


中・経常収支確定値(7-9月)　　1460億9千ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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