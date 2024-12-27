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今日の注目スケジュール：失業率、鉱工業生産指数、中工業利益など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、鉱工業生産指数、中工業利益など
＜国内＞
08:30 東京CPI(12月) 2.9％ 2.5％
08:30 失業率(11月) 2.5％ 2.5％
08:30 有効求人倍率(11月) 1.25倍 1.25倍
08:50 小売売上高(11月) 1.7％ 1.3％
08:50 百貨店・スーパー売上高(11月) -0.4％
08:50 鉱工業生産指数(11月) -3.5％ 2.8％
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18、19日分)
ビースタイルホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:2070円)
＜海外＞
10:30 中・工業利益(11月) -4.30％
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(12月) 1.07％ 1.30％
20:30 印・外貨準備高(先週)
20:30 ブ・融資残高(11月) 6兆2550億レアル
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(11月) 5.5％
20:30 ブ・ローン残高(11月) 0.7％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(12月) 0.45％ 0.62％
21:00 ブ・全国失業率(11月) 6.1％ 6.2％
22:30 米・卸売在庫(11月) 0.2％
中・経常収支確定値(7-9月) 1460億9千ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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