*08:08JST 米国株式市場は続伸、ハイテクがけん引（23日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

MAR24

Ｏ 38985（ドル建て）

Ｈ 39425

Ｌ 38960

Ｃ 39400 大証比+210（イブニング比+100）

Vol 4118



MAR24

Ｏ 38890（円建て）

Ｈ 39330

Ｌ 38840

Ｃ 39305 大証比+115（イブニング比+5）

Vol 16268

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.16円換算）で、本田技研工業＜7267＞、日本郵

政＜6178＞、豊田自動織機＜6201＞、東京エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ディ

スコ＜6146＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 180.53 2.20 2837 0

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.50 0.12 1807 7

8035 (TOELY) 東京エレク 75.98 0.30 23882 277

6758 (SONY.N) ソニー 21.16 0.14 3326 25

9432 (NTTYY) NTT 24.74 -0.09 156 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 15.90 0.03 2499 -13

6501 (HTHIY) 日立製作所 49.72 -0.10 3907 36

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.89 0.09 53262 82

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.54 0.30 8971 35

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.32 0.06 5130 14

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 97.03 0.63 7625 13

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.14 0.07 3704 10

8031 (MITSY) 三井物産 410.00 2.56 3222 5

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.27 0.32 11213 -17

4568 (DSNKY) 第一三共 28.00 -0.23 4400 19

9433 (KDDIY) KDDI 15.86 0.05 4985 -11

7974 (NTDOY) 任天堂 14.65 -0.04 9210 39

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.61 0.28 5596 17

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.93 3.04 1411 134.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.13 -0.08 4127 4

6902 (DNZOY) デンソー 13.13 0.04 2064 -5

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.98 0.64 6909 27

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.29 -0.39 3346 -17

8411 (MFG.N) みずほFG 4.83 0.00 3795 7

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.18 -0.15 17570 -30

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.17 0.07 4140 18

7741 (HOCPY) HOYA 126.38 0.87 19862 47

6503 (MIELY) 三菱電機 34.01 0.64 2673 13

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.89 0.11 2480 0

7751 (CAJPY) キヤノン 33.00 -0.01 5186 -7

6273 (SMCAY) SMC 19.69 0.00 61890 -290

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.70 0.05 1367 -94

6146 (DSCSY) ディスコ 27.30 0.50 42905 405

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.43 0.09 2425 5.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.03 0.06 3305 8

6702 (FJTSY) 富士通 17.85 -0.15 2805 -4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.93 1.31 11933 163

5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.97 0.15 5334 42

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1549 40

8002 (MARUY) 丸紅 144.63 1.59 2273 -11

6723 (RNECY) ルネサス 6.48 0.00 2037 -13.5

6954 (FANUY) ファナック 12.81 -0.04 4026 -18

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.57 -0.05 3390 1

8801 (MTSFY) 三井不動産 23.90 0.10 1252 3

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.78 0.08 4209 1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.41 -0.02 3272 -2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.32 -0.05 2716 -26.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.90 2.40 9100 100

4543 (TRUMY) テルモ 19.46 0.09 3058 -1

8591 (IX.N) オリックス 106.04 0.45 3333 18

（時価総額上位50位、1ドル157.16円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.93 1411 134.5 10.54

5020 (JXHLY) ENEOS 11.35 892 72.5 8.85

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2216 113.5 5.40

9503 (KAEPY) 関西電力 5.56 1748 68.5 4.08

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 1549 40 2.65

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.70 1367 -94 -6.43

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.72 1685 -64.5 -3.69

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1729 -21 -1.20

6594 (NJDCY) 日本電産 4.32 2716 -26.5 -0.97

7201 (NSANY) 日産自動車 5.68 446 -4 -0.89



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42906.95 前日比：66.69

始値：42800.49 高値：42957.79 安値：42516.87

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19764.89 前日比：192.29

始値：19641.05 高値：19772.10 安値：19504.68

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5974.07 前日比：43.22

始値：5940.25 高値：5978.25 安値：5902.57

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.776％ 米10年国債 4.589％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は66.69ドル高の42,906.95ドル、ナスダックは192.2

9ポイント高の19,764.88で取引を終了した。

消費者信頼感指数の悪化を警戒し、寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会（F

RB）の速いペースでの利下げ期待の後退で長期金利上昇に連れダウは続落した。サ

ンタクロースラリーを期待したハイテクの買いにナスダックは底堅く推移し、終盤

にかけ上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げ。クリスマスの祭日を控えて参加者が

限定的な中、ダウもプラス圏を回復し終了した。セクター別では半導体・同製造装

置や不動産管理・開発が上昇した一方、食・生活必需品小売が小幅下落。

携帯端末のアップル（AAPL）は新型アイフォーンの売り上げが予想に一致または、

上回るとの期待や、オンライン小売アマゾン（AMZN）のスマートホームセキュリテ

ィのブランド、「リング」に対抗する顔認証搭載のスマートドアベルを開発中と報

じられ、上昇。自動車メーカーのフォード・モーター（F）やゼネラル・モーターズ

（GM）は、同業ホンダと日産の経営統合交渉入りとの報道を好感し、それぞれ堅調

に推移した。半導体のエヌビディア（NVDA）やブロードコム（AVGO）は、人工知能

（AI）への強い需要見通しを背景としたクリスマスラリーへの期待に、それぞれ上

昇。

百貨店のノードストロム（JWN）は創業家が62.5億ドルで同社を買収、非公開化する

ことで合意したと発表し、下落。

トランプ次期政権でビベック・ラマスワミ氏と「政府効率化省（DOGE）」を率いる

予定のイーロン・マスク氏はFRBが「ばかげているほど、人員過剰の状況にある」と

批判した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》