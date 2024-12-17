関連記事
12/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 12/17
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（20173.89、+247.17）
・1ドル＝154.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（39625、+165）
・SOX指数は上昇（5256.06、+106.28）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39457.49、-12.95）
・NYダウは下落（43717.48、-110.58）
・VIX指数は上昇（14.69、+0.88）
・米原油先物は下落（70.71、-0.58）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・黒田グループ、リスキルの2社が新規上場
・独IFO企業景況感指数（12月）
・独ZEW期待指数（12月）
・ユーロ圏貿易収支（10月）
・英失業率（11月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表
・米小売売上高（11月）
・米鉱工業生産指数（11月）
・米企業在庫（10月）
・米NAHB住宅市場指数（12月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（18日まで）
・カナダ消費者物価指数（11月）《ST》
スポンサードリンク