12/17の強弱材料

*08:44JST 12/17

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（20173.89、+247.17）

・1ドル＝154.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（39625、+165）

・SOX指数は上昇（5256.06、+106.28）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39457.49、-12.95）

・NYダウは下落（43717.48、-110.58）

・VIX指数は上昇（14.69、+0.88）

・米原油先物は下落（70.71、-0.58）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・黒田グループ、リスキルの2社が新規上場

・独IFO企業景況感指数（12月）

・独ZEW期待指数（12月）

・ユーロ圏貿易収支（10月）

・英失業率（11月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表

・米小売売上高（11月）

・米鉱工業生産指数（11月）

・米企業在庫（10月）

・米NAHB住宅市場指数（12月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（18日まで）

・カナダ消費者物価指数（11月）《ST》