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12月16日の日本国債市場概況：債券先物は弱含み
*17:09JST 12月16日の日本国債市場概況：債券先物は弱含み
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付142円44銭 高値142円46銭 安値142円32銭 引け142円32銭 12586枚
2年 467回 0.584％
5年 174回 0.724％
10年 376回 1.069％
20年 190回 1.885％
16日の債券先物3月限は弱含み。142円44銭で取引を開始し、一時142円46銭まで買われたが、142円32銭まで下落し、142円32銭で取引を終えた。現物債の取引では20年債の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
2年債は4.23％、10年債は4.38％、30年債は4.59％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.24％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.31％、NZ10年債は4.43％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30 独・12月製造業PMI速報値（予想：43.1、11月：43.0）
・17:30 独・12月サービス業PMI速報値（予想：49.3、11月：49.3）
・18:00 ユーロ圏・12月製造業PMI速報値（予想：45.3、11月：45.2）
・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI速報値（予想：49.5、11月：49.5）
・18:30 英・12月製造業PMI速報値（予想：48.5、11月：48.0）
・18:30 英・12月サービス業PMI速報値（予想：51.0、11月：50.8）
・22:30 米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：10.0、11月：31.2）
・23:45 米・12月製造業PMI速報値（予想：49.5、11月：49.7）
・23:45 米・12月サービス業PMI速報値（予想：55.8、11月：56.1）《MK》
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