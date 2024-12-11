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今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業製造業(10-12月) 4.5
08:50 景況判断BSI大企業全産業(10-12月) 5.1
08:50 国内企業物価指数(11月) 3.4％ 3.4％
セミコンジャパン開幕(13日まで)
＜海外＞
17:00 南ア・消費者物価指数(11月) 3.1％ 2.8％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高 (10月) 1.0％
22:30 米・消費者物価コア指数(11月) 3.3％ 3.3％
23:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.25％ 3.75％
28:00 米・財政収支(11月) -2575億ドル
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 12.00％ 11.25％
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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