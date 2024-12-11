ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など

2024年12月11日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業製造業(10-12月)　　4.5
08:50　景況判断BSI大企業全産業(10-12月)　　5.1
08:50　国内企業物価指数(11月)　3.4％　3.4％


セミコンジャパン開幕(13日まで)


＜海外＞
17:00　南ア・消費者物価指数(11月)　3.1％　2.8％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高 (10月)　　1.0％
22:30　米・消費者物価コア指数(11月)　3.3％　3.3％
23:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.25％　3.75％
28:00　米・財政収支(11月)　　-2575億ドル
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　12.00％　11.25％


石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事