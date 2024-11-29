関連記事
ZETA 特別利益の計上及び2024年12月期連結業績予想の修正
記事提供元：フィスコ
*10:25JST ZETA---特別利益の計上及び2024年12月期連結業績予想の修正
ZETA＜6031＞は27日、2024年12月期連結決算における特別利益の計上と、2024年8月14日に公表した2024年12月期通期連結業績予想の修正を発表した。
特別利益は1.31億円の見込み。2024年10月１日付で、同社(旧商号：サイジニア株式会社)を存続会社、ZETA株式会社及びデクワス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行ったことによる抱合せ株式消滅差益。
今回の特別利益の計上により、当期純利益が前回公表予想を上回る見込みとなり、2024年12月期通期連結業績予想を修正。売上高8～8.6億円(前回予想8億円)、営業利益0.15～0.75億円(前回予想0.45億円)、経常利益0.15～0.75億円(前回予想0.45億円)、親会社株主に帰属する純利益1.4～1.8億円(前回予想0.30億円)、1株あたりの当期純利益6.76～8.69円(前回予想1.45円)。
なお、同社の決算期変更のため、2024年12月期については、2024年7月1日から2024年12月31日までの6ヶ月の短縮決算としている。《AK》
スポンサードリンク