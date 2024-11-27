*17:11JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は142円80銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円83銭 高値142円85銭 安値142円75銭 引け142円80銭

売買高総計19943枚

2年 466回 0.589％

5年 174回 0.734％

10年 376回 1.067％

20年 190回 1.886％

債券先物12月限は、142円83銭で取引を開始。米国のトランプ関税をめぐるインフレ警戒や11月消費者信頼感指数の改善を受けた金利上昇にともない売り先行となり、142円85銭から142円75銭まで下げた。その後も財務省の40年債入札の結果は弱めとの見方になり、上値の重い状態になった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.22％、10年債は4.27％、30年債は4.45％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.13％、英国債は4.30％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.56％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.3万件）

・22:30 米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+2.8％、速報値：+2.8％）

・22:30 米・10月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.5％、9月：-0.7％）

・22:30 米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：0.0％、9月：-0.2％）

・23:45 米・11月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、10月：41.6）

・24:00 米・10月個人所得（前月比予想：+0.3％、9月：+0.3％）

・24:00 米・10月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、9月：+0.5％）

・24:00 米・10月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.8％、9月：+2.7％）

・24:00 米・10月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-2.0％、9月：+7.4％）

・01:30 米財務省・7年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》