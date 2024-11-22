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今日の注目スケジュール：独GDP改定値、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2024年11月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(10月)　2.2％　2.4％
09:30　製造業PMI(11月)　　49.2
09:30　サービス業PMI(11月)　　49.7
09:30　総合PMI(11月)　　49.6
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見


ガーデンが東証スタンダードに新規上場(公開価格:3200円)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(11月)　　57.5
14:00　印・サービス業PMI速報(11月)　　58.5
14:00　印・総合PMI速報(11月)　　59.1
16:00　独・GDP改定値(7-9月)　　0.2％
16:00　英・小売売上高指数(10月)　　0.3％
17:30　独・製造業PMI(11月)　　43.0
17:30　独・サービス業PMI(11月)　　51.6
17:30　独・総合PMI(11月)　　48.6
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　46.0　46.0
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　52.0　51.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(11月)　　50.0
18:30　英・製造業PMI(11月)　　49.9
18:30　英・サービス業PMI(11月)　　52.0
18:30　英・総合PMI(11月)　　51.8
20:30　印・外貨準備高(先週)　　6757億ドル
22:30　加・小売売上高(9月)　0.3％　0.4％
23:45　米・製造業PMI(11月)　　48.5
23:45　米・サービス業PMI(11月)　　55.0
23:45　米・総合PMI(11月)　　54.1
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(11月)　72　73


欧・ラガルドECB総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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