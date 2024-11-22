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今日の注目スケジュール：独GDP改定値、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(10月) 2.2％ 2.4％
09:30 製造業PMI(11月) 49.2
09:30 サービス業PMI(11月) 49.7
09:30 総合PMI(11月) 49.6
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見
ガーデンが東証スタンダードに新規上場(公開価格:3200円)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(11月) 57.5
14:00 印・サービス業PMI速報(11月) 58.5
14:00 印・総合PMI速報(11月) 59.1
16:00 独・GDP改定値(7-9月) 0.2％
16:00 英・小売売上高指数(10月) 0.3％
17:30 独・製造業PMI(11月) 43.0
17:30 独・サービス業PMI(11月) 51.6
17:30 独・総合PMI(11月) 48.6
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(11月) 46.0 46.0
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 52.0 51.6
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(11月) 50.0
18:30 英・製造業PMI(11月) 49.9
18:30 英・サービス業PMI(11月) 52.0
18:30 英・総合PMI(11月) 51.8
20:30 印・外貨準備高(先週) 6757億ドル
22:30 加・小売売上高(9月) 0.3％ 0.4％
23:45 米・製造業PMI(11月) 48.5
23:45 米・サービス業PMI(11月) 55.0
23:45 米・総合PMI(11月) 54.1
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(11月) 72 73
欧・ラガルドECB総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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