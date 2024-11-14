11/14の強弱材料

*08:38JST 11/14

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（43958.19、+47.21）

・1ドル＝155.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（38970、+320）

・VIX指数は低下（14.02、-0.69）

・米原油先物は上昇（68.43、+0.31）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38721.66、-654.43）

・ナスダック総合指数は下落（19230.73、-50.68）

・SOX指数は下落（5006.29、-102.34）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・投信概況（10月）

・SMC、第一生命HD、みずほFG、電通G、かんぽ生命、日本郵政、ゆうちょ銀行、三菱UF

J、三井住友など決算発表

・「秋の行政レビュー」（15日まで）

・特別国会閉会

・豪失業率（10月）

・インド卸売物価指数（10月）

・ユーロ圏GDP改定値（7-9月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（11月）

・ブラジル経済活動（9月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（10月会合）

・米生産者物価コア指数(10月)

・米新規失業保険申請件数（先週）

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米パウエルFRB議長がダラスで講演

・米リッチモンド連銀総裁が座談会

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演

・アジア太平洋経済協力会議（APEC）閣僚会議

・ウォルトディズニー、アプライド、シーメンス、JDドットコム、鴻海精密工業など決

算発表《ST》