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11/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 11/14
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43958.19、+47.21）
・1ドル＝155.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（38970、+320）
・VIX指数は低下（14.02、-0.69）
・米原油先物は上昇（68.43、+0.31）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38721.66、-654.43）
・ナスダック総合指数は下落（19230.73、-50.68）
・SOX指数は下落（5006.29、-102.34）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・投信概況（10月）
・SMC、第一生命HD、みずほFG、電通G、かんぽ生命、日本郵政、ゆうちょ銀行、三菱UF
J、三井住友など決算発表
・「秋の行政レビュー」（15日まで）
・特別国会閉会
・豪失業率（10月）
・インド卸売物価指数（10月）
・ユーロ圏GDP改定値（7-9月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（11月）
・ブラジル経済活動（9月）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（10月会合）
・米生産者物価コア指数(10月)
・米新規失業保険申請件数（先週）
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米パウエルFRB議長がダラスで講演
・米リッチモンド連銀総裁が座談会
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演
・アジア太平洋経済協力会議（APEC）閣僚会議
・ウォルトディズニー、アプライド、シーメンス、JDドットコム、鴻海精密工業など決
算発表《ST》
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