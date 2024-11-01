*17:11JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は144円16銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付143円96銭 高値144円16銭 安値143円86銭 引け144円16銭

売買高総計23191枚

2年 466回 0.454％

5年 173回 0.579％

10年 376回 0.939％

20年 190回 1.777％

債券先物12月限は、143円96銭で取引を開始。日銀の植田総裁の会見を受けた12月利上げ観測浮上による売りが先行し、143円86銭まで下げた。その後は、米金利がやや低下するなかで、東京市場3連休を控えて買い戻しが優勢になったとみられ、144円16銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.18％、10年債は4.29％、30年債は4.46％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.40％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.54％、NZ10年債は4.49％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:30 英・10月製造業PMI改定値（予想：50.3、速報値：50.3）

・21:30 米・10月非農業部門雇用者数（予想：+10.0万人、9月：+25.4万人）

・21:30 米・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％）

・21:30 米・10月平均時給（前年比予想：+4.0％、9月：+4.0％）

・22:45 米・10月製造業PMI改定値（予想：47.8、速報値：47.8）

・23:00 米・10月ISM製造業景況指数（予想：47.6、9月：47.2）

・23:00 米・9月建設支出（前月比予想：0.0％、8月：-0.1％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》