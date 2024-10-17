*07:04JST 米国株式市場は反発、半導体の回復で投資家心理が改善（16日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

DEC24

Ｏ 39080（ドル建て）

Ｈ 39615

Ｌ 39005

Ｃ 39560 大証比+370（イブニング比+90）

Vol 4184



DEC24

Ｏ 39000（円建て）

Ｈ 39515

Ｌ 38900

Ｃ 39450 大証比+260（イブニング比-20）

Vol 16638

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル149.58円換算）で、日本郵政＜6178＞、三菱商事<8058

>、丸紅＜8002＞、ブリヂストン＜5108＞、みずほFG＜8411＞、トヨタ自動車＜7203＞、本田技

研工業＜7267＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 171.19 1.64 2561 35.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.74 0.21 1606 16

8035 (TOELY) 東京エレク 81.54 -1.87 24394 84

6758 (SONY.N) ソニー 18.68 0.02 2794 21.5

9432 (NTTYY) NTT 24.73 0.24 148 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.86 0.29 2971 76

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.68 1.18 4015 42

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.91 0.93 53714 134

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.51 0.52 9127 33

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.19 0.34 6040 17

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.92 1.40 7697 49

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.96 0.13 3231 31

8031 (MITSY) 三井物産 431.63 5.63 3228 26

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.94 0.15 9678 39

4568 (DSNKY) 第一三共 33.01 -0.03 4938 12

9433 (KDDIY) KDDI 16.05 0.08 4802 11

7974 (NTDOY) 任天堂 13.33 0.21 7976 47

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.56 0.54 5768 50

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.08 0.41 1550 17

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.21 -0.07 4251 -8

6902 (DNZOY) デンソー 13.97 0.06 2090 9.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.97 -0.79 7171 10

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.89 -0.29 3573 5

8411 (MFG.N) みずほFG 4.21 0.08 3149 45

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.54 -0.10 18757 -33

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.08 0.03 4212 19

7741 (HOCPY) HOYA 137.58 -2.11 20579 89

6503 (MIELY) 三菱電機 32.07 0.07 2399 23

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.39 0.01 2809 3

7751 (CAJPY) キヤノン 34.14 0.41 5107 14

6273 (SMCAY) SMC 21.13 -0.29 63213 293

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 0.05 1249 -147

6146 (DSCSY) ディスコ 24.20 -0.10 36198 88

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.72 -0.16 2202 -22.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.19 0.39 3319 24

6702 (FJTSY) 富士通 20.79 0.14 3110 10

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.73 1.21 11179 49

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.86 0.30 5642 92

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1496 100

8002 (MARUY) 丸紅 163.70 2.61 2449 48

6723 (RNECY) ルネサス 7.09 0.23 2121 -3.5

6954 (FANUY) ファナック 13.19 0.01 3946 14

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.72 0.73 3548 11

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.10 0.10 1351 4

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.10 0.26 4054 8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.36 0.01 3698 -1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.91 0.01 2938 15

6857 (ATEYY) アドバンテスト 54.40 3.50 8137 86

4543 (TRUMY) テルモ 19.59 0.18 2930 11.5

8591 (IX.N) オリックス 110.78 1.49 3314 20

（時価総額上位50位、1ドル149.58円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2256 248 12.35

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1802 147.5 8.92

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5086 405 8.65

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1496 100 7.16

2503 (KNBWY) キリンHD 15.17 2269 68 3.09

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1249 -147 -10.53

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.80 3560 -367 -9.35

5020 (JXHLY) ENEOS 10.24 766 -26.6 -3.36

2587 (STBFY) サントリー食品 17.40 5205 -145 -2.71

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.20 1526 -41 -2.62



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43077.70 前日比：337.28

始値：42706.49 高値：43100.84 安値：42692.37

年初来高値：43077.70 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18367.08 前日比：51.49

始値：18333.29 高値：18383.11 安値：18214.96

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5842.47 前日比：27.21

始値：5816.58 高値：5846.52 安値：5808.34

年初来高値：5859.85 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.297％ 米10年国債 4.014％



米国株式市場は反発。ダウ平均は337.28ドル高の43,077.70ドル、ナスダックは51.49ポ

イント高の18,367.08で取引を終了した。

半導体セクターへの懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。その後、航空会社、金融の好

決算を好感した買いや半導体エヌビディア（NVDA）が買われ投資家心理の改善で、上昇

に転じた。ソフトランディング期待も手伝いダウは一段高。長期金利の低下も支援し、

ナスダックも底堅く推移し、終盤にかけ相場は上げ幅を拡大し、終了した。セクター別

では、半導体・同製造装置が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落。

金融のモルガンスタンレー（MS）は第3四半期決算でトレーディングと投資銀業務が好

調で32％増益を計上し、大幅高。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CS

CO）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇した。ヘルスケア製品メーカーのアボッ

トラボラトリーズ（ABT）は第3四半期決算で医療機器の売り上げの伸びが強く、業績見

通しを引き上げ、上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）は安値から押し目買い意欲強く、さらに、同業の台湾積

体電路製造（TSMC）決算発表を控え良好な内容を期待した買いも支援し上昇。化粧品メ

ーカーのエスティローダー（EL）はアナリストの投資判断引き下げで下落。製薬会社の

ノババックス（NVAX）は開発中の新型コロナとインフルエンザの混合ワクチン、およ

び、インフルエンザワクチンを巡る治験で食品医薬品局（FDA）から差し止め指示がで

たことを明らかにし、下落。

貨物輸送会社のCSX（CSX）は取引終了後に決算を発表し1株利益が予想を下回り、時間

外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》