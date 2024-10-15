10/15の強弱材料

*08:33JST 10/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39605.80、+224.91）

・NYダウは上昇（43065.22、+201.36）

・ナスダック総合指数は上昇（18502.69、+159.75）

・1ドル＝149.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（40095、大阪比+485）

・SOX指数は上昇（5432.21、+96.27）

・VIX指数は低下（19.70、-0.76）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（73.83、-1.73）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・日銀営業毎旬報告（10月10日）

・鉱工業生産確報値（8月）

・衆議院議員選挙公示

・中国1年物中期貸出ファシリティ金利（25日までに）

・インド貿易収支（9月）

・独ZEW期待指数（10月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏銀行融資調査

・英失業率（9月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）

・サンフランシスコ連銀総裁が基調講演

・ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ユナイテッドヘルス・グループ

など決算発表

・カナダ消費者物価指数（9月）《ST》