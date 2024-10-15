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10/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 10/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39605.80、+224.91）
・NYダウは上昇（43065.22、+201.36）
・ナスダック総合指数は上昇（18502.69、+159.75）
・1ドル＝149.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（40095、大阪比+485）
・SOX指数は上昇（5432.21、+96.27）
・VIX指数は低下（19.70、-0.76）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（73.83、-1.73）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・日銀営業毎旬報告（10月10日）
・鉱工業生産確報値（8月）
・衆議院議員選挙公示
・中国1年物中期貸出ファシリティ金利（25日までに）
・インド貿易収支（9月）
・独ZEW期待指数（10月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏銀行融資調査
・英失業率（9月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
・サンフランシスコ連銀総裁が基調講演
・ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ユナイテッドヘルス・グループ
など決算発表
・カナダ消費者物価指数（9月）《ST》
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