関連記事
今日の注目スケジュール：英失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
13:30 鉱工業生産(8月) -3.3％
13:30 設備稼働率(8月) 2.5％
衆議院議員選挙公示
グローバル・マリタイム・フォーラム年次サミット(17日まで)
＜海外＞
15:00 英・失業率(9月) 4.7％
18:00 独・ZEW期待指数(10月) 10.0 3.6
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月) 1.2％ -0.3％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(10月) 0 11.5
21:30 加・消費者物価指数(9月) 1.9％ 2.0％
中・1年物中期貸出ファシリティ金利(25日までに) 2.00％ 2.00％
印・貿易収支(9月) -247.19億ドル -296.43億ドル
米・サンフランシスコ連銀総裁が基調講演
欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏銀行融資調査
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク