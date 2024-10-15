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今日の注目スケジュール：英失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2024年10月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
13:30　鉱工業生産(8月)　　-3.3％
13:30　設備稼働率(8月)　　2.5％


衆議院議員選挙公示

グローバル・マリタイム・フォーラム年次サミット(17日まで)


＜海外＞
15:00　英・失業率(9月)　　4.7％
18:00　独・ZEW期待指数(10月)　10.0　3.6
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月)　1.2％　-0.3％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(10月)　0　11.5
21:30　加・消費者物価指数(9月)　1.9％　2.0％


中・1年物中期貸出ファシリティ金利(25日までに)　2.00％　2.00％

印・貿易収支(9月)　-247.19億ドル　-296.43億ドル

米・サンフランシスコ連銀総裁が基調講演

欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏銀行融資調査


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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