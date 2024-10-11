*06:37JST 米国株式市場は反落、CPIを嫌気（10日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

DEC24

Ｏ 39825（ドル建て）

Ｈ 39870

Ｌ 39025

Ｃ 39495 大証比+185（イブニング比+75）

Vol 5035



DEC24

Ｏ 39685（円建て）

Ｈ 39730

Ｌ 38900

Ｃ 39370 大証比+60（イブニング比-50）

Vol 18243

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル148.53円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、富士通<670

2>、ソニー＜6758＞、セブン&アイ・HD＜3382＞、村田製作所＜6981＞、アドバンテスト<6857

>、小松製作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.35 0.36 2590 9

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.33 0.13 1534 8.5

8035 (TOELY) 東京エレク 85.93 -1.74 25526 11

6758 (SONY.N) ソニー 18.86 -0.19 2801 -25

9432 (NTTYY) NTT 25.05 0.08 149 -0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.00 -0.01 2971 7

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.06 -0.54 3941 6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.80 1.56 53174 1814

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.29 0.78 8998 -43

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.73 0.02 6158 -35

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.58 0.22 7766 -3

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.65 0.18 3132 11

8031 (MITSY) 三井物産 439.94 0.94 3267 11

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.87 -0.21 9558 -46

4568 (DSNKY) 第一三共 33.54 0.34 4982 -9

9433 (KDDIY) KDDI 16.04 0.10 4765 -30

7974 (NTDOY) 任天堂 13.32 0.03 7914 1

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.37 0.28 5551 31

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.82 0.37 1575 1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.67 0.22 4358 -8

6902 (DNZOY) デンソー 14.41 0.07 2140 -0.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.39 -0.19 6948 -1

4661 (OLCLY) オリエンランド 24.50 -0.24 3639 -9

8411 (MFG.N) みずほFG 4.15 0.04 3082 64

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.14 -0.05 19517 -63

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.31 0.03 4251 -22

7741 (HOCPY) HOYA 143.98 -0.41 21385 20

6503 (MIELY) 三菱電機 32.79 0.24 2435 1

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.63 -0.07 2861 -21.5

7751 (CAJPY) キヤノン 34.22 0.22 5083 -12

6273 (SMCAY) SMC 22.35 0.09 66393 243

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.15 -0.05 1211 -156

6146 (DSCSY) ディスコ 25.00 -0.50 37133 -237

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.53 -0.31 2307 -18

8053 (SSUMY) 住友商事 22.53 0.14 3346 14

6702 (FJTSY) 富士通 20.99 -0.25 3118 -38

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 76.11 0.04 11305 -40

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.06 0.18 5662 -19

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1485 85

8002 (MARUY) 丸紅 164.42 2.42 2442 3.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.07 -0.14 2100 -0.5

6954 (FANUY) ファナック 13.63 -0.22 4049 -22

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.31 0.34 3462 -8

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.30 0.50 1401 15

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.29 -0.01 4053 -27

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.69 -0.04 3770 -11

6594 (NJDCY) 日本電産 5.04 -0.04 2994 -6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 50.40 -1.60 7486 -52

4543 (TRUMY) テルモ 19.76 -0.13 2935 -8.5

8591 (IX.N) オリックス 111.53 0.32 3313 -11

（時価総額上位50位、1ドル148.53円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2240 240 12.00

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5050 327 6.92

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1790 114 6.80

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1485 85 6.07

5020 (JXHLY) ENEOS 11.81 877 36.7 4.37

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.15 1211 -156 -11.41

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.40 3476 -359 -9.36

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.33 1534 -50 -3.16

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 6.95 2065 -25.5 -1.22

6702 (FJTSY) 富士通 20.99 3118 -38 -1.20



「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42454.12 前日比：-57.88

始値：42511.37 高値：42511.37 安値：42308.04

年初来高値：42512.00 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18282.05 前日比：-9.57

始値：18200.62 高値：18333.39 安値：18154.18

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5780.05 前日比：-11.99

始値：5778.36 高値：5795.03 安値：5764.76

年初来高値：5792.04 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.359％ 米10年国債 4.064％



米国株式市場は反落。ダウ平均は57.88ドル安の42,454.12ドル、ナスダックは9.57ポイ

ント安の18,282.05で取引を終了した。

消費者物価指数（CPI）が予想を上回り連邦準備制度理事会（FRB）の速やかな利下げ期

待の後退で、寄り付き後、下落。大型ハリケーンが影響し週次新規失業保険申請件数が

大幅増加したことも景気見通し悪化につながり、さらなる売り圧力となり続落した。人

工知能（AI）分野を先導する半導体エヌビディア（NVDA）の上昇が相場全体の下支えと

なり、終盤にかけ下げ幅を縮小し終了。セクター別では、エネルギーや半導体・同製造

装置が上昇した一方で、電気通信サービスが下落した。

石油会社のエクソンモービル（XOM）や再生可能燃料会社のシェブロン（CVX）は原油高

で収益増期待にそれぞれ上昇。一方、航空会社デルタ（DAL）は四半期決算で大規模な

システム障害が影響し減益を計上したほか、第4四半期の売上見通しが弱く、下落。半

導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はイベントで、人工知能（AI）プ

ロセッサーの次期製品ラインを発表したが、期待には達せず、下落。

太陽電池モジュール製造会社のファースト・ソーラー（FSLR）は四半期決算発表を控

え、労働者不足やサプライチェーン混乱が業績見通しに影響する可能性を、アナリスト

が警告し、下落。製薬会社のファイザ―（PFE）は物言う投資家スターボードバリュー

からの圧力が強まる中、前CEO、最高財務責任者（CFO）が現ブーラCEOを支持する姿勢

を示したため業務再編への期待が後退し、下落した。

アトランタ連銀のボスティック総裁はインタビューで、データが適切と示唆する場合、

利下げを見送ることは全く問題ないとの見解を示した。同総裁は2024年の連邦公開市場

委員会（FOMC）投票権を持つ。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》