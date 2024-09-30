*16:42JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円65銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付144円64銭 高値144円69銭 安値144円49銭 引け144円65銭

売買高総計17239枚

2年 464回 0.381％

5年 172回 0.500％

10年 375回 0.850％

20年 189回 1.670％

債券先物12月限は、144円64銭で取引を開始。前週末の自民党総裁選の決選投票で石破氏が逆転勝利したことによる売り戻しが先行し、144円51銭まで下げた。財務省の2年債入札の結果は無難との見方だったが、目立った反応はみられず、売り一巡後は買いが徐々に優勢になり、144円69銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は3.56％、10年債は3.76％、30年債は4.11％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.12％、英国債は3.98％、オーストラリア10年債は3.97％、NZ10年債は4.23％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・8月住宅ローン承認件数（予想：6.40万件、7月：6.20万件）

・21:00 独・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.7％、8月：+1.9％）

・22:45 米・9月シカゴ購買部協会景気指数（予想：46.0、8月：46.1）

・23:30 米・9月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-10.3、8月：-9.7）

・02:00 パウエル米FRB議長講演（全米企業エコノミスト協会会合）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》