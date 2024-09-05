*16:37JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は144円94銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付145円13銭 高値145円13銭 安値144円89銭 引け144円94銭

売買高総計22982枚

2年 464回 0.374％

5年 171回 0.500％

10年 375回 0.873％

20年 189回 1.684％

債券先物9月限は、145円13銭で取引を開始。米国の地区連銀経済報告を受けた金利低下にともない買い先行となったが、まもなく7月毎月勤労統計・現金給与総額の予想上振れによる売りが優勢になり、144円89銭まで下げた。財務省の30年債入札の結果は無難との見方になった。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は3.76％、10年債は3.76％、30年債は4.06％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.21％、英国債は3.92％、オーストラリア10年債は3.92％、NZ10年債は4.17％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・8月建設業PMI（予想：54.5、7月：55.3）

・18:00 ユーロ圏・7月小売売上高（前月比予想：+0.1％、6月：-0.3％）

・21:15 米・8月ADP雇用統計（予想：+14.5万人、7月：+12.2万人）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.0万件、前回：23.1万件）

・21:30 米・4-6月期非農業部門労働生産性改定値（前期比年率予想：+2.5％、速報値：+2.3％）

・22:45 米・8月サービス業PMI改定値（予想：55.0、速報値：55.2）

・23:00 米・8月ISM非製造業景況指数（予想：51.2、7月：51.4）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》