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前日に動いた銘柄 part2 KHC、安永、アイズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 KHC、安永、アイズなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
第一工業＜4461＞ 3140 +175
25年3月期業績と配当予想を上方修正。
橋本総業HD＜7570＞ 1208 +33
25年3月期配当予想を上方修正。
ファンペップ＜4881＞ 227 +50
大阪大学と共同で出願したワクチンの特許が米国で登録。
ピクスタ＜3416＞ 1043 +32
写真・イラスト・動画・音楽素材のマーケットプレイス「PIXTA」の
1-6月期受注額が3.3倍に。
ドリコム＜3793＞ 1101 +150
リアルライフ宝探しゲーム「Disney STEP」発表を引き続き材料視。
ビーマップ＜4316＞ 516 +80
製造業向けFAソリューション検討会設置を引き続き材料。
楽天グループ＜4755＞ 1028.5 +86.6
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
平田機工＜6258＞ 5270 +325
大型受注の獲得を発表で見直しの動き。
山洋電気＜6516＞ 8740 +790
ストラテジックキャピタルが大株主に登場へ。
日本空調サービス＜4658＞ 1053 +61
創業60周年記念優待実施を発表。
ペプチドリーム＜4587＞ 2625 +97.5
新規材料はなく需給要因中心か。
アシックス＜7936＞ 2722 +100
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
ジェイテクト＜6473＞ 1112.5 +29.5
引き続き中期計画が材料視される形に。
アイモバイル＜6535＞ 475 +17
7月窓埋めで上げ幅広げる。
トヨタ自動車＜7203＞ 2746.5 +102.5
BMWへの水素車部品供給報道なども伝わる。
ベイカレント・コンサルティング＜6532＞ 4564 +142
メリルリンチ日本証券では目標株価引き上げ観測。
TOWA＜6315＞ 7250 +360
エヌビディア決算前にポジション整理か。
アドバンテスト＜6857＞ 6381 +256
マッコーリー証券では目標株価を引き上げ。
第一三共＜4568＞ 5980 +146
スモールミーティングなど開催のもよう。
レーザーテック＜6920＞ 28735 +1155
半導体製造装置まちまちの中で買い戻し優勢。
北越コーポレーション<3865> 1626 -464
連日の株価上昇で過熱警戒感も。
セレス<3696> 1352 -136
ビットコイン価格の動きに追随か。
FIG<4392> 344 -19
ラピダス新工場向けに搬送ロボット導入決定で27日に急伸。
三井E＆S<7003> 1278 -51
米国クレーン特需期待で27日にかけ上昇の反動も。
イーレックス<9517> 801 -41
リバウンド一巡感強まり処分売り優勢。
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2527 -90
スポンジチタンの値上げ合意報道受けて27日は大幅高。《CS》
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