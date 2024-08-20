*08:37JST 8/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40896.53、+236.77）

・ナスダック総合指数は上昇（17876.77、+245.05）

・1ドル＝146.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（37820、大阪比+650）

・SOX指数は上昇（5266.57、+96.32）

・VIX指数は低下（14.65、-0.15）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37388.62、-674.05）

・米原油先物は下落（74.37、-2.28）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・20年物国債入札

・気象庁3カ月予報

・コンビニエンスストア売上高（7月）

・首都圏新築分譲マンション（7月）

・NZ貿易収支（7月）

・中国最優遇貸出金利

・日インド外務・防衛担当相会合

・ユーロ圏経常収支（6月）

・ユーロ圏CPI（7月）

・トルコとスウェーデンの中央銀行が政策金利発表

・カナダ消費者物価指数（7月）

・バー連邦準備制度理事会（FRB）議長が討論会に参加《ST》