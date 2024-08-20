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8/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 8/20
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40896.53、+236.77）
・ナスダック総合指数は上昇（17876.77、+245.05）
・1ドル＝146.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（37820、大阪比+650）
・SOX指数は上昇（5266.57、+96.32）
・VIX指数は低下（14.65、-0.15）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37388.62、-674.05）
・米原油先物は下落（74.37、-2.28）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・20年物国債入札
・気象庁3カ月予報
・コンビニエンスストア売上高（7月）
・首都圏新築分譲マンション（7月）
・NZ貿易収支（7月）
・中国最優遇貸出金利
・日インド外務・防衛担当相会合
・ユーロ圏経常収支（6月）
・ユーロ圏CPI（7月）
・トルコとスウェーデンの中央銀行が政策金利発表
・カナダ消費者物価指数（7月）
・バー連邦準備制度理事会（FRB）議長が討論会に参加《ST》
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