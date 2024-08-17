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前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、日本出版貿易、santecなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、日本出版貿易、santecなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
*Sun Asterisk＜4053＞ 660 -20
4-6月期営業減益を引き続きマイナス材料視。
*サンリオ＜8136＞ 3813 -34
急ピッチの上昇に短期的な過熱警戒感も。
*マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2192 -31.5
7月の既存店動向をマイナス視。
*ディスコ＜6146＞ 48290 +3110
米景気減速懸念の後退でSOX指数は4.9％の上昇に。
*日本出版貿易＜8072＞ 3910カ -
トーハンによるTOB価格4000円にサヤ寄せ続く。
*マリオン＜3494＞ 572 +80
BOOSTRYとの協業など引き続き材料視。
*メタプラネット＜3350＞ 1129 +109
新株予約権無償割り当てを引き続き材料視か。
*santec＜6777＞ 7740 +1000
第1四半期高い業績変化率をあらためて評価も。
*日本精蝋＜5010＞ 318 +32
通期業績大幅上方修正を引き続き材料視。
*ジェイ・イー・ティ＜6228＞ 1915 +198
半導体関連株高が支援に。
*エリアクエスト＜8912＞ 159 +15
新規材料特になく値頃感から短期資金集まる形に。
*enish＜3667＞ 260 -80
新タイトルの低ランキングをネガティブ視。
*インバウンドPF＜5587＞ 718 +44
飲食店のクーポン付き予約プラットフォームの開発を開始。
*総医研＜2385＞ 142 -18
営業損益が前期6.10億円の赤字・今期4.00億円の赤字予想。
*CS－C＜9258＞ 396 +29
光通信による株式保有比率5.01％。
*AI CROSS＜4476＞ 1639 +149
上期営業利益42.8％増と株主優待制度導入の発表で前日ストップ高。
本日も買い人気。
*ダイワサイクル＜5888＞ 2808 -322
7月の既存店売上高が2.2％増と6月の27.5％増から伸び率縮小。
*ネットスターズ＜5590＞ 1250 +130
25日線回復し先高期待高まる。
*データセク＜3905＞ 1307 -76
25年3月期業績予想の上方修正で前日一時人気化するも長い陰線に。
本日は売り優勢。
*ヘッドウォータース＜4011＞ 10220 +330
マルチモーダルAIサービスラインナップの拡充発表。
*Kudan<4425> 1696 +17
前日は第1四半期の2.37億円営業赤字を嫌気するが本日は売り買い交錯。
*AnyMind<5027> 1301 +61
引き続き24年12月期業績予想の上方修正を好感。《NH》
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