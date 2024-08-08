*07:01JST 米国株式市場は反落、根強いリスク警戒感（7日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

SEP24

Ｏ 33430（ドル建て）

Ｈ 35945

Ｌ 33370

Ｃ 34495 大証比-575（イブニング比+145）

Vol 27839



SEP24

Ｏ 33300（円建て）

Ｈ 35840

Ｌ 33225

Ｃ 34370 大証比-700（イブニング比+20）

Vol 58885

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.66円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、三菱UFJFG＜8306＞、丸紅＜8002＞、アドバンテスト＜6857＞、東京エレク<803

5>、日立製作所＜6501＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 167.18 -2.42 2452 -48.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.39 0.12 1377 -56

8035 (TOELY) 東京エレク 84.89 -1.64 24900 -740

6758 (SONY.N) ソニー 84.56 1.51 12402 97

9432 (NTTYY) NTT 25.22 -0.06 148 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.08 1.00 2798 -35.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 43.59 1.27 3196 -87

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.00 -0.38 38132 -928

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 26.27 1.76 7706 162

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.82 -0.18 5814 -145

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 88.17 1.97 6466 -99

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 11.74 0.36 8609 -210

8031 (MITSY) 三井物産 385.00 21.50 2823 -66

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.36 0.24 7597 -182

4568 (DSNKY) 第一三共 37.55 0.79 5507 -98

9433 (KDDIY) KDDI 15.42 0.51 4523 -60

7974 (NTDOY) 任天堂 12.90 0.31 7568 -80

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.06 0.35 4995 38

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.65 0.05 1449 26

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.32 0.57 3907 -50

6902 (DNZOY) デンソー 14.40 0.01 2112 -49.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.85 0.24 6116 -56

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.47 -0.38 3882 -79

8411 (MFG.N) みずほFG 3.75 0.06 2750 -68.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.42 -0.68 16749 -451

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.81 0.50 4051 -45

7741 (HOCPY) HOYA 128.20 2.05 18802 -433

6503 (MIELY) 三菱電機 28.92 0.82 2121 -39.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.59 0.29 2813 -66

7751 (CAJPY) キヤノン 29.45 1.29 4319 -86

6273 (SMCAY) SMC 22.84 0.05 66994 -996

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 0.30 1247 -160.5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.00 3.70 43998 48

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.48 -0.08 1684 -23

8053 (SSUMY) 住友商事 21.23 1.05 3114 -67

6702 (FJTSY) 富士通 16.82 0.39 2467 -28.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 72.25 1.33 10596 -274

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.87 -0.58 5535 -108

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1320 -58.5

8002 (MARUY) 丸紅 151.46 6.90 2221 -82.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.44 -0.02 2182 -51.5

6954 (FANUY) ファナック 13.33 0.01 3910 -95

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.42 0.22 2995 -54

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.20 0.60 1476 6.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 25.85 1.34 3791 -67

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.95 0.14 3212 -77

6594 (NJDCY) 日本電産 10.24 0.45 6007 64

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.10 -1.40 5881 -181

4543 (TRUMY) テルモ 16.66 0.09 2443 -44

8591 (IX.N) オリックス 110.86 1.03 3252 -58

（時価総額上位50位、1ドル146.66円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1767 54 3.15

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 26.27 7706 162 2.15

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.65 3410 70 2.10

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.65 1449 26 1.83

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.26 3194 49 1.56

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 1247 -160.5 -11.40

4911 (SSDOY) 資生堂 27.50 4033 -477 -10.58

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.80 3344 -323 -8.81

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4106 -345 -7.75

5020 (JXHLY) ENEOS 8.43 618 -50.6 -7.57



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38763.45 前日比：-234.21

始値：39230.09 高値：39477.96 安値：38731.51

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16195.81 前日比：-171.05

始値：16622.31 高値：16709.81 安値：16179.53

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5199.50 前日比：-40.53

始値：5293.13 高値：5330.64 安値：5195.54

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.245％ 米10年国債 3.942％



米国株式市場は反落。ダウ平均は234.21ドル安の38,763.45ドル、ナスダックは171.

05ポイント安の16,195.80で取引を終了した。

景気後退懸念の緩和にともなう買戻しが続き、寄り付き後、上昇。買戻し一巡後、

根強い景気への不透明感に売りが再燃し、上値を抑制した。終盤にかけ、10年債入

札の弱い結果を警戒した売りが一段と強まり、相場は下落に転じ、終了。セクター

別では、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方で、半導体・同製造装置、自

動車・自動車部品が下落した。

「バンズ」や「ノース・フェイス」などのブランドを運営するアパレル会社、VF（V

FC）は四半期決算で調整後の1株当たり損失が予想程悪化せず、さらに見通しも好感

され、上昇。通信会社のルーメン・テクノロジー（LUMN）は四半期決算で、通期の

キャッシュフロー見通しが予想を上回り、大幅高。

クラウドベースの商取引プラットフォームを提供するショッピファイ（SHOP）は第2

四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか楽観的な見通しを好感し買われ、

上昇。一方、エンターテインメントのウォルト・ディズニー（DIS）は四半期決算の

内容は強弱まちまちながら、コスト高や需要の低迷が影響したテーマパーク事業の

不振が警戒され、下落。総合ヘルスケアのCVSヘルス（CVS）は医療コストの上昇が

響き3四半期連続で通期見通しを下方修正し、下落した。配車サービスのリフト（LY

FT）は第2四半期決算で総取引額や見通しが予想を下回ったため、下落。

メディアのワーナーブラザーズ・ディスカバリー（WBD）は取引終了後に決算を発

表。内容が予想を下回り、時間外取引で売られている。不動産ウェブサイト運営会

社のジロー・グループ（Z）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回

り、買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》