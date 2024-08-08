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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など

2024年8月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(7月30・31日分)
08:50　国際収支(経常収支)(6月)　1兆8737億円　2兆8499億円
08:50　貸出動向 銀行計(7月)　　3.6％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(7月)　　3.2％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(7月)　　5.15％
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(7月)　　47.9
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(7月)　47.8　47.0


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.50％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
15:00　独・鉱工業生産指数(6月)　　-2.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.54％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.9万件
23:00　米・卸売在庫(6月)　0.2％　0.2％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　10.75％　11.00％


米・リッチモンド連銀総裁がウェビナー出席

米・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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