*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など

＜国内＞

08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(7月30・31日分)

08:50 国際収支(経常収支)(6月) 1兆8737億円 2兆8499億円

08:50 貸出動向 銀行計(7月) 3.6％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(7月) 3.2％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

11:00 東京オフィス空室率(7月) 5.15％

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(7月) 47.9

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(7月) 47.8 47.0



＜海外＞

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.50％ 6.50％

13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％

15:00 独・鉱工業生産指数(6月) -2.5％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.54％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.9万件

23:00 米・卸売在庫(6月) 0.2％ 0.2％

28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 10.75％ 11.00％



米・リッチモンド連銀総裁がウェビナー出席

米・30年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》