*06:29JST NY株式：NYダウは328.64ドル高、イラン和平合意好感もハイテクで利益確定売り

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは307.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。

イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、まちまちで終了。セクター別では銀行が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

映画制作会社のライオンズゲート・スタジオ（LION）はのち、否定されたが動画配信のネットフリックス（NFLX）が同社買収を検討していると報じられ、買われた。ネットフリックス（NFLX）は下落。

ファーストフードレストランを運営するヤム・ブランズ（YUM）は傘下のピザチェーン「ピザハット」 事業を中国とそれ以外に分割して計27億ドルで投資会社に売却すると発表し、上昇。化粧品メーカーのe.l.fビューティー（ELF）はヘアケア商品発表で、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）はインフルエンザのワクチンMRNA－1010を巡る治験結果で有効性が確認され、上昇した。

トランプ大統領は会見で、「ホルムズ海峡の通航は恒久的に無料だ」と明らかにした。



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