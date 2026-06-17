「特定口座」から「新NISA」大移動の落とし穴　売却課税で損するケースも

新NISA（少額投資非課税制度）の非課税枠（最大1800万円）を早期に埋めるため、既存の特定口座で運用していた資産を売却し、新NISA口座へ資金を移す「口座間移動」を行う投資家が増加している。

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しかし税負担のメカニズムを理解せずに安易な移行を行うと、かえって運用効率を下げてしまう「落とし穴」が存在する。税優遇を最大化し、長期的な資産形成を成功させるための正しい移行手順を検証する。

■現状と詳細:利益確定に伴う税負担と複利効果の喪失

特定口座から新NISAへ株式や投資信託を直接移管することは制度上不可能であり、一度売却して現金化した上で、新NISA口座で買い直す必要がある。ここで最大の落とし穴となるのが、売却時に発生する20.315%の譲渡益税である。

例えば、野村證券や大和証券といった大手証券会社やネット証券の特定口座で長期間運用し、多額の含み益が出ている資産を売却した場合、税引き後の手取り額は大きく目減りする。

その目減りした資金で新NISAでの再投資を行うと、投資元本が減少しているため、その後の複利効果が長期にわたって削がれてしまう。非課税のメリットを享受するつもりが、直近の税支払いで自ら資産の成長力を削ぐ結果となっているのが現状だ。

■非課税枠の消化を優先する心理と機会損失

この現象の背景には、「年間360万円の投資枠を最短で埋めなければ損をする」という、投資家の焦りがある。

確かに新NISAの非課税メリットは絶大だが、数学的なシミュレーションによれば、特定口座で極端に大きな含み益を持つ資産の場合、あえて売却せずに特定口座内で運用を続け、新NISA枠は日々の現金（キャッシュフロー）で埋めていく方が、最終的な資産総額が大きくなるケースが多い。

また相場環境の変動も、考慮する必要がある。株式市場が高値圏にある中で一括売却と再買い付けを行うと、高値掴みのリスクを負うと同時に、一時的な市場のボラティリティ（価格変動）によって再投資のタイミングを逃し、機会損失を生むリスクも孕んでいる。

証券会社の移行キャンペーンなどに乗じ、自身のポートフォリオの含み益を精査せずに動くのは賢明ではない。

■税制を味方につける「移行の優先順位」

今後の課題は、自身の資産の含み損益を正確に把握し、合理的な優先順位に従って段階的な移行を進めることである。

・現金の優先投入: NISA枠の消化は手元の現金（生活防衛資金を除く余剰資金）を最優先とする。

・含み損の損益通算: 特定口座の資産を売却して資金を作る場合は、「含み損」を抱えている銘柄から着手する。これにより「損益通算」を活用でき、年内の他の利益にかかる税金を減らすことが可能だ。

・含み益の少ない資産から売却: 利益が出ている銘柄を売る際は「含み益が少ないもの」から順に売却し、元本の目減りを最小限に抑えるべきである。

長期的には、日本たばこ産業（コード:2914）やメガバンク、大手商社などの高配当銘柄を優先的に新NISAで買い直し、インカムゲインの非課税メリットを長期で享受する戦略も有効となる。目先の非課税枠に縛られず、手元資金と税率を総合的に勘案する冷静な判断が求められる。（記事：今福雅彦・記事一覧を見る）