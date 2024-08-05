*06:08JST 米国株式市場は大幅続落、雇用統計で景気減速懸念が強まる（2日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

SEP24

Ｏ 36755（ドル建て）

Ｈ 36800

Ｌ 34425

Ｃ 35020 大証比-900（イブニング比+220）

Vol 22995



SEP24

Ｏ 36700（円建て）

Ｈ 36745

Ｌ 34355

Ｃ 34950 大証比-970（イブニング比+150）

Vol 63806

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.57円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、任天堂<

7974>、日本たばこ産業＜2914＞、三菱電機＜6503＞、MS&ADインシHD＜8725＞、三菱UFJFG

＜8306＞、ルネサス＜6723＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.02 -6.05 2536 -49

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.82 -1.23 1439 -77

8035 (TOELY) 東京エレク 88.38 -8.03 25908 -1147

6758 (SONY.N) ソニー 81.61 -3.32 11962 -253

9432 (NTTYY) NTT 25.55 -0.02 150 -2.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.59 -1.79 2725 -114

6501 (HTHIY) 日立製作所 40.39 -3.96 2960 -133

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.04 0.66 39633 -707

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.89 -1.45 7589 -279

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.48 -1.31 5710 -211

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 90.52 -5.08 6634 -250

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.53 -1.55 9183 -479

8031 (MITSY) 三井物産 394.66 -50.00 2892 -148

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.43 -0.42 7644 -238

4568 (DSNKY) 第一三共 36.38 -1.38 5332 -138

9433 (KDDIY) KDDI 14.68 0.30 4303 -73

7974 (NTDOY) 任天堂 11.89 -1.32 6971 -944

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.05 -3.24 4844 -202

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.03 -0.95 1467 -55

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.15 -0.77 3855 -298

6902 (DNZOY) デンソー 14.57 -0.35 2136 -104

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.43 0.44 6282 -118

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.64 -0.22 3905 -109

8411 (MFG.N) みずほFG 4.07 -0.44 2983 -71

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.20 -0.48 19347 -518

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.08 0.23 4127 -61

7741 (HOCPY) HOYA 116.00 -6.22 17002 -583

6503 (MIELY) 三菱電機 28.19 -2.05 2066 -134

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.82 -0.42 2879 -109.5

7751 (CAJPY) キヤノン 27.97 -0.61 4100 -123

6273 (SMCAY) SMC 22.46 -0.81 65839 -1661

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.05 -0.75 1326 -184.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.90 -0.80 42359 -2241

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 0.11 1751 -40

8053 (SSUMY) 住友商事 21.96 -1.45 3219 -136

6702 (FJTSY) 富士通 15.91 -1.33 2332 -68.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.50 -4.00 10480 -535

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.04 -0.43 5581 -143

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1466 -39

8002 (MARUY) 丸紅 156.03 -14.34 2287 -120

6723 (RNECY) ルネサス 7.10 -0.39 2081 -111

6954 (FANUY) ファナック 13.53 -0.36 3966 -102

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.80 -2.25 2902 -168

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.80 -0.80 1358 -13

6301 (KMTUY) 小松製作所 25.51 -1.02 3739 -149

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.57 -0.50 3098 -101

6594 (NJDCY) 日本電産 10.26 -0.54 6015 -251

6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.40 -1.70 6068 -245

4543 (TRUMY) テルモ 16.42 -0.81 2407 -57.5

8591 (IX.N) オリックス 105.68 -6.98 3098 -83

（時価総額上位50位、1ドル146.57円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.10 374 23.4 6.67

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1766 36.5 2.11

2587 (STBFY) サントリー食品 17.46 5118 4 0.08

1925 (DWAHY) 大和ハウス工業 27.43 4020 -24 -0.59

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.80 1358 -13 -0.95

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 24.00 3518 -593 -14.42

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.05 1326 -184.5 -12.21

7974 (NTDOY) 任天堂 11.89 6971 -944 -11.93

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.31 1951 -204 -9.47

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.15 3855 -298 -7.18



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39737.26 前日比：-610.71

始値：40075.33 高値：40075.33 安値：39358.68

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16776.16 前日比：-417.98

始値：16780.45 高値：16920.63 安値：16582.79

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5346.56 前日比：-100.12

始値：5376.63 高値：5383.89 安値：5302.03

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.113％ 米10年国債 3.801％



米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は610.71ドル安の39,737.26ドル、ナスダックは

417.98ポイント安の16,776.16で取引を終了した。

7月雇用統計が予想を下回り、景気減速懸念に寄り付き後、下落。景気後退懸念も浮

上し売りに拍車がかかり、終日軟調に推移した。一部ハイテク企業の決算も振るわ

ず相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、家庭・パーソナル用

品が上昇した一方、小売や銀行が下落した。

消費財メーカーのクロロックス（CLX）は四半期決算で調整後の1株当たり利益や通

期予想がアナリスト予想を上回り、上昇。同業のプロクター・アンド・ギャンブル

（PG）やコルゲート・パルモリーブ（CL）も連れて買われた。

携帯端末のアップル（AAPL）は第2四半期決算で、アイフォーンの強い売り上げやサ

ービス事業の伸びが全体を押し上げ増収増益となったほか見通しも好感され、上

昇。一方、オンライン小売のアマゾン（AMZN）は四半期決算で小売りが弱く売上高

が予想を下回ったほか、見通しも冴えず、下落。石油会社のシェブロン（CVX）は第

2四半期決算の調整後1株当たり利益が予想を下回り、売られた。半導体のインテル

（INTC）は昨日取引終了後に発表した四半期決算で弱い見通しや15％人員削減と配

当一時停止計画を嫌気した売りが継続。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は30手前まで大幅上昇し、昨年3月来の高水準とな

った。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》