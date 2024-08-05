関連記事
米国株式市場は大幅続落、雇用統計で景気減速懸念が強まる（2日）
*06:08JST 米国株式市場は大幅続落、雇用統計で景気減速懸念が強まる（2日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）
SEP24
Ｏ 36755（ドル建て）
Ｈ 36800
Ｌ 34425
Ｃ 35020 大証比-900（イブニング比+220）
Vol 22995
SEP24
Ｏ 36700（円建て）
Ｈ 36745
Ｌ 34355
Ｃ 34950 大証比-970（イブニング比+150）
Vol 63806
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル146.57円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、任天堂<
7974>、日本たばこ産業＜2914＞、三菱電機＜6503＞、MS&ADインシHD＜8725＞、三菱UFJFG
＜8306＞、ルネサス＜6723＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.02 -6.05 2536 -49
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.82 -1.23 1439 -77
8035 (TOELY) 東京エレク 88.38 -8.03 25908 -1147
6758 (SONY.N) ソニー 81.61 -3.32 11962 -253
9432 (NTTYY) NTT 25.55 -0.02 150 -2.9
8058 (MTSUY) 三菱商事 18.59 -1.79 2725 -114
6501 (HTHIY) 日立製作所 40.39 -3.96 2960 -133
9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.04 0.66 39633 -707
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.89 -1.45 7589 -279
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.48 -1.31 5710 -211
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 90.52 -5.08 6634 -250
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.53 -1.55 9183 -479
8031 (MITSY) 三井物産 394.66 -50.00 2892 -148
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.43 -0.42 7644 -238
4568 (DSNKY) 第一三共 36.38 -1.38 5332 -138
9433 (KDDIY) KDDI 14.68 0.30 4303 -73
7974 (NTDOY) 任天堂 11.89 -1.32 6971 -944
8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.05 -3.24 4844 -202
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.03 -0.95 1467 -55
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.15 -0.77 3855 -298
6902 (DNZOY) デンソー 14.57 -0.35 2136 -104
4519 (CHGCY) 中外製薬 21.43 0.44 6282 -118
4661 (OLCLY) オリエンランド 26.64 -0.22 3905 -109
8411 (MFG.N) みずほFG 4.07 -0.44 2983 -71
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.20 -0.48 19347 -518
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.08 0.23 4127 -61
7741 (HOCPY) HOYA 116.00 -6.22 17002 -583
6503 (MIELY) 三菱電機 28.19 -2.05 2066 -134
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.82 -0.42 2879 -109.5
7751 (CAJPY) キヤノン 27.97 -0.61 4100 -123
6273 (SMCAY) SMC 22.46 -0.81 65839 -1661
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.05 -0.75 1326 -184.5
6146 (DSCSY) ディスコ 28.90 -0.80 42359 -2241
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 0.11 1751 -40
8053 (SSUMY) 住友商事 21.96 -1.45 3219 -136
6702 (FJTSY) 富士通 15.91 -1.33 2332 -68.5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.50 -4.00 10480 -535
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.04 -0.43 5581 -143
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1466 -39
8002 (MARUY) 丸紅 156.03 -14.34 2287 -120
6723 (RNECY) ルネサス 7.10 -0.39 2081 -111
6954 (FANUY) ファナック 13.53 -0.36 3966 -102
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.80 -2.25 2902 -168
8801 (MTSFY) 三井不動産 27.80 -0.80 1358 -13
6301 (KMTUY) 小松製作所 25.51 -1.02 3739 -149
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.57 -0.50 3098 -101
6594 (NJDCY) 日本電産 10.26 -0.54 6015 -251
6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.40 -1.70 6068 -245
4543 (TRUMY) テルモ 16.42 -0.81 2407 -57.5
8591 (IX.N) オリックス 105.68 -6.98 3098 -83
（時価総額上位50位、1ドル146.57円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.10 374 23.4 6.67
2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1766 36.5 2.11
2587 (STBFY) サントリー食品 17.46 5118 4 0.08
1925 (DWAHY) 大和ハウス工業 27.43 4020 -24 -0.59
8801 (MTSFY) 三井不動産 27.80 1358 -13 -0.95
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8750 (DLICY) 第一生命HD 24.00 3518 -593 -14.42
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.05 1326 -184.5 -12.21
7974 (NTDOY) 任天堂 11.89 6971 -944 -11.93
9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.31 1951 -204 -9.47
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.15 3855 -298 -7.18
「米国株式市場概況」（2日）
ＮＹＤＯＷ
終値：39737.26 前日比：-610.71
始値：40075.33 高値：40075.33 安値：39358.68
年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67
前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14
Ｎａｓｄａｑ
終値：16776.16 前日比：-417.98
始値：16780.45 高値：16920.63 安値：16582.79
年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30
前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24
Ｓ＆Ｐ５００
終値：5346.56 前日比：-100.12
始値：5376.63 高値：5383.89 安値：5302.03
年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.113％ 米10年国債 3.801％
米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は610.71ドル安の39,737.26ドル、ナスダックは
417.98ポイント安の16,776.16で取引を終了した。
7月雇用統計が予想を下回り、景気減速懸念に寄り付き後、下落。景気後退懸念も浮
上し売りに拍車がかかり、終日軟調に推移した。一部ハイテク企業の決算も振るわ
ず相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、家庭・パーソナル用
品が上昇した一方、小売や銀行が下落した。
消費財メーカーのクロロックス（CLX）は四半期決算で調整後の1株当たり利益や通
期予想がアナリスト予想を上回り、上昇。同業のプロクター・アンド・ギャンブル
（PG）やコルゲート・パルモリーブ（CL）も連れて買われた。
携帯端末のアップル（AAPL）は第2四半期決算で、アイフォーンの強い売り上げやサ
ービス事業の伸びが全体を押し上げ増収増益となったほか見通しも好感され、上
昇。一方、オンライン小売のアマゾン（AMZN）は四半期決算で小売りが弱く売上高
が予想を下回ったほか、見通しも冴えず、下落。石油会社のシェブロン（CVX）は第
2四半期決算の調整後1株当たり利益が予想を下回り、売られた。半導体のインテル
（INTC）は昨日取引終了後に発表した四半期決算で弱い見通しや15％人員削減と配
当一時停止計画を嫌気した売りが継続。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数は30手前まで大幅上昇し、昨年3月来の高水準とな
った。
（Horiko Capital Management LLC）《ST》
スポンサードリンク