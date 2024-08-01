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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米ISM製造業景況指数など

2024年8月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(7月)　　49.2


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(6月)　48.00億豪ドル　57.73億豪ドル
10:45　中・財新製造業PMI(7月)　51.4　51.8
14:00　印・製造業PMI確定値(7月)　　58.5
15:30　スイス・消費者物価指数(7月)　1.3％　1.3％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(7月)　　45.6
18:00　欧・ユーロ圏失業率(6月)　6.4％　6.4％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.34％
20:00　英・イングランド銀行(中央銀行)が政策金利発表　5.00％　5.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.5万件
21:30　米・非農業部門労働生産性(4-6月)　1.6％　0.2％
22:00　ブ・製造業PMI(7月)　　52.5
23:00　米・建設支出(6月)　0.2％　-0.1％
23:00　米・ISM製造業景況指数(7月)　49.0　48.5


米・自動車販売(7月、2日までに)　1620万台　1529万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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