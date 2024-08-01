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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(7月) 49.2
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(6月) 48.00億豪ドル 57.73億豪ドル
10:45 中・財新製造業PMI(7月) 51.4 51.8
14:00 印・製造業PMI確定値(7月) 58.5
15:30 スイス・消費者物価指数(7月) 1.3％ 1.3％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(7月) 45.6
18:00 欧・ユーロ圏失業率(6月) 6.4％ 6.4％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.34％
20:00 英・イングランド銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.00％ 5.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.5万件
21:30 米・非農業部門労働生産性(4-6月) 1.6％ 0.2％
22:00 ブ・製造業PMI(7月) 52.5
23:00 米・建設支出(6月) 0.2％ -0.1％
23:00 米・ISM製造業景況指数(7月) 49.0 48.5
米・自動車販売(7月、2日までに) 1620万台 1529万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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