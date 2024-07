スズキ、コンパクトSUV「フロンクス」の最新情報を公開

スズキは25日、コンパクトSUVの新型「フロンクス」の最新情報を公開した。

今回は新たに、インテリアとエクステリアのデザインや、カラーラインアップ、専門家のインタビュー動画などが公開された。専用サイトでは、8月1日から先行展示会を開催することも発表している。

エクステリアやインテリアには、それぞれ存在感のあるデザインが施されている。エクステリアは、クーペスタイルを基調としながら、先進的な灯火類、迫力に満ちたフロントマスクなどを加え、個性的ながら重厚なビジュアルになった。流麗なフォルムと力強さで、先進的なSUVに仕上がっている。

またインテリアでは力強さに加え、上質さや洗練さを表現。レザー調のファブリックシートやドアアームレストの表皮にはシルバーステッチを採用。さらに配色をブラック×ボルドーとして、高輝度シルバー塗装も加えている。上品なデザインで、くつろぎやすい空間を期待できる。

専用サイトでは、開発者達へのインタビューを公開している。チーフエンジニアの森田祐司氏や、エクステリアデザイナーの福島耕一郎氏などが、フロンクスの魅力を解説している。

フロンクスは、南アフリカの2024年「The Best Car of the Year」をはじめ、海外で複数の賞を受けており、国内デビュー後の活躍も期待される。