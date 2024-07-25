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7/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 7/25
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（77.59、+0.63）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39154.85、-439.54）
・NYダウは下落（39853.87、-504.22）
・ナスダック総合指数は下落（17342.41、-654.94）
・1ドル＝153.70-80円
・シカゴ日経先物は下落（38115、大阪比-1005）
・SOX指数は下落（5105.65、-292.24）
・VIX指数は上昇（18.04、+3.32）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・企業向けサービス価格指数（6月）
・全国百貨店売上高（6月）
・月例経済報告（7月）
・キヤノン、中外薬、NRI、ルネサス、富士電機、日産など決算発表
・韓GDP（4-6月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ユーロ圏マネーサプライ（6月）
・独IFO企業景況感指数（7月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（7月）
・ブラジル経常収支（6月）
・ブラジル海外直接投資（6月）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（7月）
・米耐久財受注（6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP速報値（4-6月）
・ブラジルG20財務相中央銀行総裁会議（26日まで）
・米7年物国債入札
・ステランティス、サノフィ、STマイクロエレクトロニクス、ヴァーレなど決算発
表《ST》
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