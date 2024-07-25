*08:51JST 7/25

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（77.59、+0.63）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39154.85、-439.54）

・NYダウは下落（39853.87、-504.22）

・ナスダック総合指数は下落（17342.41、-654.94）

・1ドル＝153.70-80円

・シカゴ日経先物は下落（38115、大阪比-1005）

・SOX指数は下落（5105.65、-292.24）

・VIX指数は上昇（18.04、+3.32）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・企業向けサービス価格指数（6月）

・全国百貨店売上高（6月）

・月例経済報告（7月）

・キヤノン、中外薬、NRI、ルネサス、富士電機、日産など決算発表

・韓GDP（4-6月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ユーロ圏マネーサプライ（6月）

・独IFO企業景況感指数（7月）

・ブラジルFGV消費者信頼感（7月）

・ブラジル経常収支（6月）

・ブラジル海外直接投資（6月）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（7月）

・米耐久財受注（6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP速報値（4-6月）

・ブラジルG20財務相中央銀行総裁会議（26日まで）

・米7年物国債入札

・ステランティス、サノフィ、STマイクロエレクトロニクス、ヴァーレなど決算発

表《ST》