夏ボーナスで始める新NISA　一括と積立、初心者に現実的なのはどちらか

夏のボーナスシーズンを迎え、新NISAへの投資を検討する人が増えている。

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一括投資と積立投資、どちらが有利かは一概には言えない。専門家の多くは「初心者には積立投資が安心だが、長期視点では一括投資が有利になりやすい」と指摘する。

資金の余裕度やリスク耐性に応じて、戦略を使い分けることが重要だ。

■一括投資と積立投資、仕組みの違い

新NISAの年間非課税枠は、合計360万円だ。成長投資枠（年240万円）を使えば、ボーナスをまとめて一度に投資できる。

一方、つみたて投資枠（年120万円）は毎月コツコツと積み立てる方式で、少額から始めやすいのが特徴だ。

■一括投資のメリット・デメリット

一括投資の最大のメリットは、早い段階から資金を市場に置くことで複利効果を最大限に活かせる点だ。長期的に市場が上昇するという前提に立てば、投資期間が長いほど有利になる。

ただし、投資直後に相場が急落した場合、含み損が一気に膨らむリスクがある。2025年4月の「トランプ関税ショック」のような急落局面では、心理的なストレスも大きくなりやすい。

■積立投資のメリット・デメリット

積立投資は「ドルコスト平均法」によって、価格が高い時には少なく、安い時には多く買える仕組みだ。相場の波に左右されにくく、精神的に続けやすい。

一方で、市場が右肩上がりの局面では、一括投資と比べてリターンが小さくなる場合がある。投資のタイミングを分散するため、複利効果をフルに享受しにくい面もある。

■初心者向けの現実的な戦略

帝国データバンクの調査によると、2026年夏のボーナスは正社員1人あたりの平均支給額が前年比1万8,000円増の47万7,000円となった。

この金額をすべて一括投資するのは、初心者にはハードルが高い。おすすめは「分割一括」戦略だ。

ボーナスを2～3回に分けて数カ月かけて投資することで、一括投資の複利メリットを活かしながら急落リスクを分散できる。残りは毎月の積立設定に組み込むとバランスがよい。

■非課税メリットを最大化するポイント

新NISAの最大の強みは、運用益に税金がかからない点だ。通常の課税口座では利益に約20%が課税されるが、NISA口座なら非課税となる。

長期保有を前提に、全世界株式インデックスファンドなど低コストの商品を選ぶことが、初心者の資産形成において基本となる。

焦らず、自分のリスク耐性に合った方法でスタートすることが、長期的な成功につながる。