*16:29JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は142円80銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付142円87銭 高値142円87銭 安値142円67銭 引け142円80銭

売買高総計20365枚

2年 462回 0.363％

5年 170回 0.613％

10年 375回 1.070％

20年 189回 1.859％

債券先物9月限は、142円87銭で取引を開始。日銀の金融政策正常化への警戒感から売りが継続、その後も財務省の40年債入札の結果は弱いとの見方から売りが強まり、142円67銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.45％、10年債は4.23％、30年債は4.47％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.43％、英国債は4.12％、オーストラリア10年債は4.32％、NZ10年債は4.39％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:30 独・7月製造業PMI速報値（予想：44.0、6月：43.5）

・16:30 独・7月サービス業PMI速報値（予想：53.3、6月：53.1）

・17:00 ユーロ圏・7月製造業PMI速報値（予想：46.1、6月：45.8）

・17:00 ユーロ圏・7月サービス業PMI速報値（予想：52.9、6月：52.8）

・17:00 南ア・6月消費者物価指数（前年比予想：+5.1％、5月：+5.2％）

・17:30 英・7月製造業PMI速報値（予想：51.0、6月：50.9）

・17:30 英・7月サービス業PMI速報値（予想：52.5、6月：52.1）

・21:30 米・6月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.5％、5月：+0.6％）

・22:45 米・7月製造業PMI速報値（予想：51.6、6月：51.6）

・22:45 米・7月サービス業PMI速報値（予想：54.9、6月：55.3）

・22:45 カナダ中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）

・23:00 米・6月新築住宅販売件数（予想：64.0万戸、5月：61.9万戸）

・02:00 米財務省・5年債入札

・05:05 ボウマン米FRB理事とローガン米ダラス連銀総裁開会あいさつ

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》