*15:36JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、石油・石炭製品、海運業なども下落。一方、精密機器が上昇率トップ。そのほかその他製品、電気機器、金属製品、倉庫・運輸関連業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 精密機器 ／ 12,756.14 ／ 1.55

2. その他製品 ／ 5,453.58 ／ 0.29

3. 電気機器 ／ 5,078.56 ／ 0.28

4. 金属製品 ／ 1,563.56 ／ 0.18

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,011.7 ／ 0.14

6. パルプ・紙 ／ 525.9 ／ 0.07

7. 食料品 ／ 2,378.5 ／ -0.02

8. 化学工業 ／ 2,765.9 ／ -0.03

9. 小売業 ／ 1,757.16 ／ -0.07

10. 銀行業 ／ 356.82 ／ -0.11

11. 陸運業 ／ 1,957.76 ／ -0.16

12. ゴム製品 ／ 4,530.4 ／ -0.17

13. その他金融業 ／ 1,124.03 ／ -0.21

14. 建設業 ／ 1,801.95 ／ -0.26

15. 輸送用機器 ／ 4,893.89 ／ -0.26

16. 保険業 ／ 2,810.66 ／ -0.34

17. 繊維業 ／ 705.82 ／ -0.38

18. ガラス・土石製品 ／ 1,483.15 ／ -0.41

19. 情報・通信業 ／ 5,940.17 ／ -0.44

20. 水産・農林業 ／ 592.45 ／ -0.50

21. 卸売業 ／ 4,180.8 ／ -0.59

22. 非鉄金属 ／ 1,478.56 ／ -0.60

23. サービス業 ／ 3,247.06 ／ -0.61

24. 証券業 ／ 661.95 ／ -0.68

25. 不動産業 ／ 2,078.97 ／ -0.82

26. 医薬品 ／ 3,956.84 ／ -0.93

27. 機械 ／ 3,429.8 ／ -1.00

28. 鉄鋼 ／ 787.87 ／ -1.19

29. 海運業 ／ 1,720.49 ／ -1.73

30. 石油・石炭製品 ／ 1,922.34 ／ -1.73

31. 空運業 ／ 224.08 ／ -1.75

32. 電力・ガス業 ／ 578.43 ／ -1.80

33. 鉱業 ／ 707.07 ／ -2.07《CS》