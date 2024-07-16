*07:02JST 米国株式市場は続伸、利下げ期待や第2次トランプ政権織り込む（15日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

SEP24

Ｏ 41350（ドル建て）

Ｈ 41450

Ｌ 41065

Ｃ 41135 大証比-35（イブニング比-45）

Vol 5045



SEP24

Ｏ 41300（円建て）

Ｈ 41405

Ｌ 41025

Ｃ 41090 大証比-80（イブニング比-90）

Vol 18745

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.09円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、武田薬品工業＜4502＞、三菱商事＜8058＞、アドバンテスト＜6857＞、リクル

ートHD＜6098＞、東京エレク＜8035＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 206.91 -0.68 3271 -3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.08 0.01 1752 2

8035 (TOELY) 東京エレク 111.85 -1.83 35365 -335

6758 (SONY.N) ソニー 95.63 -0.44 15118 -17

9432 (NTTYY) NTT 25.14 -0.06 159 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.81 -0.26 3290 -45

6501 (HTHIY) 日立製作所 46.64 -0.29 3686 -15

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.18 -0.18 42969 -41

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.22 -0.40 11452 57

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.83 -0.09 6586 -35

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 100.80 -0.60 7968 -2

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.61 -0.07 10758 -32

8031 (MITSY) 三井物産 470.26 -0.53 3717 -4

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.89 -0.09 9398 -101

4568 (DSNKY) 第一三共 37.99 0.01 6006 19

9433 (KDDIY) KDDI 14.23 0.04 4499 -26

7974 (NTDOY) 任天堂 14.05 -0.08 8885 -31

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.95 -0.20 6158 -22

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.49 -0.10 1712 8.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.76 0.06 4349 -21

6902 (DNZOY) デンソー 16.21 -0.02 2563 -18.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.88 -0.08 6286 2

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.11 -0.05 4602 -1

8411 (MFG.N) みずほFG 4.33 -0.01 3423 15

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.59 -0.11 23065 -130

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.39 -0.05 4234 -64

7741 (HOCPY) HOYA 129.91 -1.24 20537 12

6503 (MIELY) 三菱電機 35.00 -0.16 2767 -9

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.29 -0.06 3570 -7

7751 (CAJPY) キヤノン 27.79 -0.04 4393 -10

6273 (SMCAY) SMC 25.74 -0.08 81385 65

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 0.15 1391 -147

6146 (DSCSY) ディスコ 39.40 -0.50 62287 -243

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.42 -0.03 1805 -9

8053 (SSUMY) 住友商事 25.50 0.03 4031 32

6702 (FJTSY) 富士通 16.63 0.16 2629 38

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 86.17 -1.06 13623 18

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.62 -0.11 6203 -35

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1581 -79

8002 (MARUY) 丸紅 189.36 -1.03 2994 -3

6723 (RNECY) ルネサス 10.10 -0.12 3193 -16

6954 (FANUY) ファナック 14.26 -0.05 4509 67

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.38 -0.11 3696 -4

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.20 -0.10 1539 2

6301 (KMTUY) 小松製作所 30.13 -0.14 4763 18

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.08 0.01 3819 9

6594 (NJDCY) 日本電産 11.06 -0.12 6994 -31

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.40 -0.60 6387 -73

4543 (TRUMY) テルモ 17.29 -0.06 2733 6.5

8591 (IX.N) オリックス 115.80 -0.49 3661 -1

（時価総額上位50位、1ドル158.09円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9503 (KAEPY) 関西電力 8.72 2757 73.5 2.74

5020 (JXHLY) ENEOS 10.50 830 16.3 2.00

9101 (NPNYY) 日本郵船 5.99 4735 72 1.54

6954 (FANUY) ファナック 14.26 4509 67 1.51

6702 (FJTSY) 富士通 16.63 2629 38 1.47

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4427 -659 -12.96

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 1391 -147 -9.56

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.20 4142 -401 -8.83

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1850 -102.5 -5.25

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1581 -79 -4.76



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40211.72 前日比：210.82

始値：40138.40 高値：40351.10 安値：40136.10

年初来高値：40211.72 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18472.57 前日比：74.12

始値：18485.91 高値：18641.53 安値：18397.83

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5631.22 前日比：15.87

始値：5638.16 高値：5666.94 安値：5614.75

年初来高値：5633.91 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.459％ 米10年国債 4.232％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は210.82ドル高の40,211.72ドル、ナスダックは74.1

2 ポイント高の18,472.57で取引を終了した。

暗殺未遂事件後、共和党大統領候補のトランプ氏が優勢との報道を受け規制緩和な

どの同氏が掲げている政策を期待した買いに、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理

事会（FRB）のパウエル議長がインフレを巡り、第2四半期の指標の結果で目標達成

に向けた改善を一段と確信したと発言し、利下げ期待も支援し、相場は一段高とな

った。終盤にかけ失速も相場は終日堅調に推移しダウは過去最高値を更新し、終

了。セクター別では、銀行や自動車・自動車部品が上昇した一方、公益事業が下落

した。

金融のゴールドマン・サックス（GS）は第2四半期決算で債券、株式トレーディング

収入が予想を上回り、大幅増益で上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）はア

ナリストの目標株価引き上げで上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）はインドで

の3月までの1年間の売上高が33％増で過去最高に達し、さらにアナリストが人工知

能（AI）プラットフォーム発表で買い換えが増えるとの見方に投資判断を引き上

げ、上昇。

銃器メーカーのスミス＆ウェッソン・ブランズ（SWBI）はトランプ氏の暗殺未遂事

件を受け、販売増を織り込み買われた。百貨店のメーシーズ（M）は投資会社2社に

よる同社買収提案を巡る交渉打ち切りを発表し、下落。また、化粧品小売りチェー

ンのアルタ・ビューティ（ULTA）は大幅値下げなどが引き続き課題で、通期業績見

通しのリスクになると、アナリストが購入リストから削除し、売られた。

パウエル議長は、インフレが2％を達成するまで待つことはないと、目標達成前の利

下げ実施を示唆した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》