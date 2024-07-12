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7/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 7/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（42224.02、+392.03）
・NYダウは上昇（39753.75、+32.39）
・米原油先物は上昇（82.62、+0.52）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（18283.41、-364.04）
・1ドル＝159.20-30円
・シカゴ日経先物は下落（41560、大阪比-810）
・SOX指数は下落（5699.66、-204.88）
・VIX指数は上昇（12.92、+0.07）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・7月限オプションの特別清算指数（SQ）算出
・鉱工業生産指数確報値（5月）
・日銀営業毎旬報告（10日現在）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」
・イオン＜8267＞など決算発表
・中国貿易統計（6月）
・インド消費者物価指数（6月）
・インド鉱工業生産（5月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（5月）
・米生産者物価コア指数（6月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（7月）
・米JPモルガンチェース、シティグループ、ウェルズファーゴなど決算発表《ST》
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