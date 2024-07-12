*08:44JST 7/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（42224.02、+392.03）

・NYダウは上昇（39753.75、+32.39）

・米原油先物は上昇（82.62、+0.52）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（18283.41、-364.04）

・1ドル＝159.20-30円

・シカゴ日経先物は下落（41560、大阪比-810）

・SOX指数は下落（5699.66、-204.88）

・VIX指数は上昇（12.92、+0.07）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・7月限オプションの特別清算指数（SQ）算出

・鉱工業生産指数確報値（5月）

・日銀営業毎旬報告（10日現在）

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」

・イオン＜8267＞など決算発表

・中国貿易統計（6月）

・インド消費者物価指数（6月）

・インド鉱工業生産（5月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（5月）

・米生産者物価コア指数（6月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（7月）

・米JPモルガンチェース、シティグループ、ウェルズファーゴなど決算発表《ST》