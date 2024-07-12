*07:05JST 米国株式市場はまちまち、CPI受けハイテクで利益確定売り（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

SEP24

Ｏ 42535（ドル建て）

Ｈ 42545

Ｌ 41535

Ｃ 41605 大証比-765（イブニング比-25）

Vol 15769



SEP24

Ｏ 42495（円建て）

Ｈ 42505

Ｌ 41490

Ｃ 41560 大証比-810（イブニング比-70）

Vol 51791

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.93円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、セブン&

アイ・HD＜3382＞、日本郵政＜6178＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、ルネ

サス＜6723＞、ソフトバンクG＜9984＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 203.73 -2.15 3238 -46

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.09 -0.10 1763 -29

8035 (TOELY) 東京エレク 115.40 -4.66 36681 -1369

6758 (SONY.N) ソニー 95.63 2.90 15198 -182

9432 (NTTYY) NTT 24.83 0.24 158 -1.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.88 -0.14 3319 -50

6501 (HTHIY) 日立製作所 46.85 -1.24 3723 -56

9983 (FRCOY) ファーストリテ 28.51 0.72 45311 111

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.06 -1.02 11462 -458

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.88 -0.09 6637 -78

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 100.53 -1.59 7989 -111

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.71 -0.11 10895 -170

8031 (MITSY) 三井物産 470.82 1.90 3741 -24

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.70 -0.10 9297 -144

4568 (DSNKY) 第一三共 37.39 0.60 5942 -85

9433 (KDDIY) KDDI 14.17 0.20 4504 -37

7974 (NTDOY) 任天堂 14.10 0.15 8964 -136

8766 (TKOMY) 東京海上HD 40.16 -1.00 6383 -93

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.18 0.12 1705 -18.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.77 -0.03 4377 -62

6902 (DNZOY) デンソー 15.92 0.03 2529 -64.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.78 -0.16 6287 -67

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.50 0.10 4530 -46

8411 (MFG.N) みずほFG 4.31 -0.03 3425 -59

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.49 0.11 23029 -256

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.40 0.15 4259 -53

7741 (HOCPY) HOYA 129.55 0.24 20589 -181

6503 (MIELY) 三菱電機 35.15 -0.10 2793 -46.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.34 0.05 3605 -92

7751 (CAJPY) キヤノン 28.25 0.14 4490 -70

6273 (SMCAY) SMC 25.56 0.04 81245 -1315

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.55 0.00 1359 -173.5

6146 (DSCSY) ディスコ 41.10 -1.10 65320 -3220

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 -0.55 1828 -112

8053 (SSUMY) 住友商事 25.18 -0.27 4002 -59

6702 (FJTSY) 富士通 16.57 -0.04 2633 -34.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 85.10 -0.23 13525 -230

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.50 0.07 6198 -124

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 -1.00 1589 -79.5

8002 (MARUY) 丸紅 188.16 -2.32 2990 -49

6723 (RNECY) ルネサス 10.20 -0.18 3242 -140

6954 (FANUY) ファナック 14.31 0.17 4549 -50

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.86 -0.72 3792 -70

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.90 -0.10 1478 -15

6301 (KMTUY) 小松製作所 30.08 0.17 4781 -55

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.09 -0.33 3843 -66

6594 (NJDCY) 日本電産 11.00 0.21 6993 -54

6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.00 -3.10 6516 -325

4543 (TRUMY) テルモ 17.28 -0.38 2746 -33.5

8591 (IX.N) オリックス 115.50 0.66 3671 -26

（時価総額上位50位、1ドル158.93円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 16.36 2600 107 4.29

5020 (JXHLY) ENEOS 10.69 849 19.7 2.38

9503 (KAEPY) 関西電力 8.55 2718 49.5 1.85

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.33 3495 27 0.78

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 6.67 5300 25 0.47

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.55 1359 -173.5 -11.32

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.60 4228 -507 -10.71

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4450 -446 -9.11

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1859 -116 -5.87

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 1828 -112 -5.77



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39753.75 前日比：32.39

始値：39695.18 高値：39875.60 安値：39623.12

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18283.41 前日比：-364.04

始値：18659.25 高値：18671.07 安値：18238.78

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5584.54 前日比：-49.37

始値：5635.21 高値：5642.45 安値：5576.53

年初来高値：5633.91 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.423％ 米10年国債 4.212％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は32.39ドル高の39,753.75ドル、ナスダックは3

64.04 ポイント安の18,283.41で取引を終了した。

6月消費者物価指数（CPI）がインフレ鈍化進展の証拠となり利下げ期待に堅調に寄

り付いた。金利動向に敏感な不動産などの回復でダウは終日堅調に推移したが、ナ

スダックはローテーションや材料出尽くし感に過去最高値付近から利益確定売りが

先行し、終日軟調で推移し終盤にかけて下げ幅を拡大。相場はまちまちで終了し

た。セクター別では、耐久消費財・アパレル、不動産が上昇した一方、自動車・自

動車部品が下落。

住宅建設会社のKBホーム（KBH）などは住宅ローン金利低下で、売り上げ増期待が強

まり、上昇。製薬会社のファイザー（PFE）は同社の肥満治療薬の開発がさらに前進

したことを明らかにし、上昇。高級電気自動車メーカーのルーシッド（LCID）はサ

ウジの政府系ファンド、パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）との長期

にわたる提携に前向きな姿勢を最高経営責任者（CEO）が示し、上昇。

航空会社のデルタ（DAL）は業績下方修正が嫌気され、下落。加工食品メーカーのコ

ナグラ・ブランズ（CAG）は四半期決算で売り上げが予想を下回り、下落。電気自動

車メーカーのテスラ（TSLA）はロボタクシーのイベントを8月から10月に延期するこ

とを発表し、下落。携帯端末のアップル（AAPL）はモバイルウォレット技術を巡る

反競争法調査で、制裁金支払いを回避するため決済技術を競合にも開放することで

欧州連合（EU）と和解したとの報道で売られた。

本年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を有するサンフランシスコ連銀のデイリ

ー総裁は雇用やインフレの最近のデータを踏まえると金利の調整が正当化される可

能性が高いとの考えを示した。具体的な時期の言及はなかった。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》